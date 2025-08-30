Juan Urquijo, retrato del nuevo soltero de oro: familiar, creyente y con un intachable currículum

Después de su sonada ruptura con Juan Urdangarin, podemos decir que el joven se ha posicionado como uno de los solteros de oro de la temporada y lo cierto es que tiene todos los elementos para triunfar en la alta sociedad: es educado, atractivo, formal y tiene un currículum intachable. Antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta un aspecto importante: es muy prudente y no le interesa despertar el interés de la prensa, aunque en ciertas situaciones es inevitable hablar de él.

Juan Urquijo es religioso y su nombre sonó con fuerza hace unos meses, cuando José Luis Martínez-Almeida confirmó que le había elegido para que fuese el padrino de su hijo. Tal y como informamos en LOOK, el protagonista de nuestra noticia ha estado volcado desde el primer momento con el pequeño Lucas, su sobrino. Tanto es así que se dejó ver entrando en casa de Teresa Urquijo con unas bolsas y algunos medios aseguraron que le llevaba algunos regalos.

La brillante trayectoria de Juan Urquijo

El ex novio de Irene Urdangarin tiene 26 años y puede presumir de haber emprendido grandes proyectos profesionales. Es ingeniero agrónomo, se licenció en la Royal Agricultural University y su historial no tardó en despertar el interés de las grandes empresas. De esta forma, comenzó a trabajar con Javier Corsini, quién apostó por él para capitanear Corsini Hunts, una sociedad especializada en organizar cacerías.

Juan Urquijo en Madrid. (Foto: Gtres)

Juan ha recibido una formación muy competente y se ha especializado en negocios agrícolas y gestión de caza, por eso se ha convertido en el gran apoyo profesional de Javier Corsini. Como decimos, forma pate del equipo de Corsini Properties y Corsini Hunts y en LOOK hemos visitado la página su página web para obtener información de primera mano. En esta plataforma se explica que son empresas destinadas a la «gestión integral de fincas para conseguir la optimización de los recursos de las mismas».

En la compañía hay «seriedad, profesionalidad y, sobre todo, discreción» porque tienen clientes tan conocidos que no desean convertirse en noticia por asuntos personales. El mencionado espacio digital también resalta que todos los miembros del equipo son competentes al 100%: «Cada uno en su especialidad, que con el mayor esfuerzo y dedicación hacen que se logre máximo nivel de satisfacción en todos los proyectos que acometen».

Juan Urquijo, familiar y comprometido

Montaje de fotos de Irene Urdangarin y Juan Urquijo. (Foto: Gtres)

Durante el tiempo que duró su relación con Irene Urdangarin, Juan demostró que estaba completamente integrado en su familia política. Es más, antes de enamorarse de la sobrina del Rey era amigo de Victoria Federica porque ambos estudiaron en el mismo centro, el St. George de La Moraleja.

Juan conoció a Irene en otoño de 2023, pero no fue hasta enero de 2024 cuando formalizaron su relación y a partir de ese momento pudimos verle con los Borbón en diferentes eventos. Recordemos que el joven está emparentado con esta dinastía por parte de su abuela, así que es posible que ya hubiera coincidido con las infantas Elena y Cristina en otras ocasiones.

Entre Juan e Irene no ha sucedido nada extraño, de hecho, el principal motivo de la ruptura, según fuentes cercanas a la ex pareja, ha sido la distancia. Como hemos explicado antes, Urquijo trabaja en Madrid y la hija de Iñaki Urdangarin vive en Reino Unido, así que no tenían demasiado tiempo para verse. No obstante, han acabado en buenos términos, así que nos preguntamos: ¿Les dará el destino una nueva oportunidad?