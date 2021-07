¿Irene Rosales y Kiko Rivera se separan?: la colaboradora responde

Irene Rosales comienza una nueva etapa alejada de la televisión. Hace exactamente una semana, la mujer de Kiko Rivera anunciaba entre lágrimas su retirada en ‘Viva la Vida’. “El trabajar se me hace un mundo, el estar con las niñas es muy agobiante y el poco tiempo que paso con mi marido… es en medio de la polémica. Entonces llega un momento en el que me analizo y veo lo que estoy viviendo y decido que tengo que frenar porque si quiero estar bien con todo…”, dijo apenada. Sin embargo, y pese a que ella misma reveló los motivos por los que tomó esta decisión, las especulaciones no han tardado en llegar. Muchos apuntan a una posible crisis en su matrimonio. Ha sido a través de una llamada telefónica al programa presentado por Emma García, donde la tertuliana ha dejado claro en qué punto se encuentra con el hijo de Isabel Pantoja.

“Kiko y yo estamos muy bien y no nos vamos a separar ni nada de eso, ni tampoco voy a entrar en ‘GH VIP’… ni de coña”, ha dicho tajante sobre los rumores que se han estado diciendo en las últimas horas. Palabras que confirman que se encuentran más unidos que nunca. Hace unos días, la pareja disfrutaba en familia de unos días en la playa. La colaboradora compartió en su perfil de Instagram una instantánea dándose un beso con el DJ durante sus días de descanso en Matalascañas -Huelva-. Una vez zanjada toda la polémica, Irene mantiene firme su decisión, y por el momento, no pisará un plató de televisión.

La exconcursante de ‘Gran Hermano VIP’ ha vivido su peor año, y eso le ha pasado factura. El 6 de febrero de 2020 falleció su madre, Mayte Vázquez tras una larga enfermedad. Irene y su progenitora siempre han estado muy unidas y en varias ocasiones, la televisiva ha asegurado que la “echa mucho de menos”. Tan solo 9 meses más tarde, recibió otro duro golpe: su padre, Manuel Rosales, también fallecía debido a un tumor cerebral. En todo este proceso se apoyó en su marido, sus hermanos y sus hijas, pero la tristeza y la guerra mediática en la que se encuentra Kiko con Isabel Pantoja, no la dejaban avanzar. Estos han sido algunos de los motivos por los que Rosales ha determinado que lo mejor es pensar en su salud mental para poder volver a ser la misma de siempre.

Pese a la complicada situación que está atravesando, la ‘influencer’ sigue mostrando de vez en cuando cómo es su día a día con su familia a su más de medio millón de seguidores. Una cifra que cada día aumenta más. Por el momento, Kiko Rivera no se ha pronunciado ante las habladurías sobre una posible mala época en su matrimonio, pues está inmerso en sus proyectos musicales.