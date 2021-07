Las críticas y la presión son algunos de los motivos que “obligan” a los famosos a abandonar los medios de comunicación. El estar expuestos constantemente pasa factura, y es por eso por lo que se toman algunas temporadas para poder desconectar. Son varios los rostros conocidos que se han sumado a esta fórmula. Sin ir más lejos, hace una semana, Irene Rosales, tomó la decisión de dejar su puesto como colaboradora en ‘Viva la Vida’. “El trabajar se me hace un mundo, el estar con las niñas es muy agobiante y el poco tiempo que paso con mi marido… es en medio de la polémica. Entonces llega un momento en el que me analizo y veo lo que estoy viviendo y decido que tengo que frenar porque si quiero estar bien con todo…”, comenzó diciendo.

La situación familiar que tiene Rosales no acompaña mucho a su aparición en la pequeña pantalla. La guerra mediática en la que se encuentra su marido, Kiko Rivera con su madre, Isabel Pantoja, han pasado factura a la tertuliana. “Antes decía no me importa, pero ahora tengo que decir que no es así, y claro que me afecta personalmente. No quiero eso, no me compensa. Yo sé lo que estoy viviendo detrás de las cámaras… y eso no lo sabe nadie. El estar dando explicaciones de algo que no me corresponde pese a que Kiko sea mi familia…”, añadió visiblemente afectada.

Rocío Carrasco reapareció el pasado mes de marzo. Tras más de 20 años en silencio, la hija de Rocío Jurado volvió a la televisión a través de una docu-serie compuesta de 12 episodios en los que narró su divorcio de Antonio David Flores y el motivo del distanciamiento con sus hijos, entre otras muchas cosas. Después de finalizar su testimonio, fue fichada por ‘Sálvame’ y se convirtió en defensora de la audiencia. La sección donde Rociíto será el hilo conductor se llama ‘Hable con ella’. Antes de su debut, pese a tener tablas ante la cámara, la madre de Rocío Flores aseguró que estaba nerviosa.

Quien también se alejó, pero volvió ante los focos ha sido Rosa Benito. En octubre de 2013, la cuñada de Rocío Jurado no atravesó un buen momento de salud. Después de sufrir un fuerte ataque de ansiedad, los médicos le recomendaron que se tomara un respiro de la televisión. “La psiquiatra le ha dado la baja», comentó su hermana. También formó parte de ‘Sálvame’, aunque dijo adiós al programa presentado por Jorge Javier Vázquez en 2016.En septiembre de 2019, Benito fue fichada por ‘Ya es mediodía’, formato presentado por Sonsole Ónega de lunes a viernes en Telecinco.

Ahora, tendrá que hacer frente al testimonio de Rocío Carrasco, que lo dará en la nueva entrega de su documental el próximo otoño. Formato donde la exmujer de Antonio David Flores relatará los motivos por los que no se habla con algunos miembros de su familia.