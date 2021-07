Kiko Rivera ha sido el último invitado a ‘La Resistencia’ y como era de esperar su entrevista ha dejado un sinfín de titulares y momentos que bien merece la pena rescatar porque estarán muy presentes en la crónica social de los próximos días. El hijo de Isabel Pantoja no se mordió la lengua. Habló de su madre, su tío, su prima y mandó dardos envenenados. Pero el mejor momento tuvo lugar con el regalo que el dj tenía preparado para David Broncano.

El presentador de ‘La Resistencia’ comenzó la entrevista comentándole que no estaba muy al tanto del cisma familiar en el que vive desde hace casi un año. Kiko tiró de ironía y respondió que «tengo más problemas que un cuadernillo Rubio». También confesó que no era un fiel seguidor del programa: «Estoy aquí porque tengo amiguetes que les encantas, yo no te veo pero porque no veo la tele ni cuando salgo yo», se justificó.

El marido de Irene Rosales empezó fuerte y cuando Broncano le preguntó cómo estaba respondió que «Muy feliz. Me he quitado un gran peso de encima. Me he quitado a mi prima», dijo en referencia a Anabel Pantoja. Hay que recordar que la relación entre ambos saltó por los aires hace algunas semanas con la visita de Kiko Rivera al plató de ‘Viernes Deluxe’. Allí él la acusó de ser tibia en su postura dentro del conflicto con Isabel Pantoja y criticó que no le había arropado lo suficiente.

El momentazo de Kiko Rivera en ‘La Resistencia’

Lo mejor de la entrevista sucedió mediada la misma. Kiko Rivera le hizo entrega a David Broncano de un regalo que estaba seguro que le iba a gustar: la llave de Cantora. «Es algo que me ha traído cosas buenas pero también muchas malas. Es algo muy importante para mí», le comentó antes de hacerle entrega de «una llave que abre una puerta de Cantora y la tienes tú», dijo sin hacer referencia a cuál. ¿Será la que abre el famoso cuarto donde Isabel Pantoja esconde -supuestamente- los trajes de Paquirri?

🗝️ @RiveraKiko le regala la llave de Cantora a Broncano.#LaResistencia Un saludo a todos los medios clickbait que incluyan este vídeo en sus noticias. pic.twitter.com/yEGjNxNMYp — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) July 7, 2021

Broncano miraba la llave embelesado mientras la alzaba al cielo como si de un trofeo se tratase y preguntando si podía ir: ¿»Pero allí vive alguien ahora?». «No lo sé», comentaba su invitado. «Si vas de parte de Kiko Rivera te reciben con los brazos abiertos», apuntaba Ricardo Castella de manera irónica.

La entrevista dio mucho de sí, también para que Kiko hablase de los dos temas leitmotiv de ‘La Resistencia’: sexo y dinero en el banco. De sus relaciones sexuales comentó que «soy un tío normal, aunque follo poco», dijo con contundencia. «Te explico el motivo, tengo tres hijos. Además, a mí me gusta follar en la cocina para tener la nevera al lado cuando acabo (…) es complicado porque cuando mi mujer tiene ganas, yo no puedo. Cuando las tengo yo, ella no puede», bromeó.

Sobre el dinero que guarda en el banco, el hermano de Isa Pantoja reconoce que ya ha dejado atrás los graves problemas económicos que tuvo hace algunos años. «Tengo dinero suficiente para que tanto mis hijos como yo vivamos el resto de mi vida, si me muero esta noche, claro. Tengo en el banco, sin contar patrimonio porque no me lo han dado, como un millón y medio de euros. Un poquito arriba, un poquito abajo…», zanjó.