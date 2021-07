Kiko Rivera e Irene Rosales estrenan coche de casi 80.000 euros

Cuando Kiko Rivera le comentó abiertamente a David Broncano en ‘La Resistencia’ que tenía en torno a 1 millón y medio de euros en el banco -sin contar patrimonio- muchos se llevaron las manos a la cabeza. De sus palabras se entiende que está viviendo una época de bonanza económica tras dejar atrás diferentes deudas que le ahogaban. Otra muestra que lo puede probar es que este mismo viernes ha estrenado nuevo coche.

El dj ha acudido a un concesionario de Sevilla donde le esperaba su flamante nuevo vehículo: un Audi Q7. «Ya llegó el día esperado, ya tenemos nuestro coche @irenerova24», ha escrito en dos ‘stories’ de Instagram donde ha presentado a todos sus seguidores el que desde ya es su nuevo método favorito de transporte.

Kiko Rivera ha elegido el Q7 de la siempre fiable marca de automoción alemana, en color gris y con una serie de extras que no son los de serie. Se ha decantado por la gama ‘S-line’, con un acabado más estilizado. Se desconoce si ha optado por un plan de financiación de renting o si lo ha adquirido en propiedad. Lo único cierto es que el vehículo que ha adquirido el hijo de Isabel Pantoja cuesta 79.140 euros de base, cantidad a la que habría que sumar alguna funcionalidad añadida que se desee aplicar.

Se trata de una opción cómoda, fiable e ideal para los viajes en familia. Entre las características técnicas de las que dispone el nuevo coche de Kiko e Irene destacan su cambio automático de marchas ‘triptronic’, un motor de 286 CV capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en seis segundos, tracción 4X4 y un consumo aproximado de 6,3 litros en carretera, aumentando hasta los 7.2 en contexto urbano.

La adquisición de este coche llega menos de una semana después de que Irene Rosales tomara su decisión más drástica: dejar la televisión. Desde hace dos años que colaboraba en ‘Viva la Vida’ los fines de semana. El pasado domingo fue su último programa y allí explicó las razones que le han impulsado a echarse a un lado: «Necesito tiempo para pensar en muchas cosas y para estar conmigo misma. Estoy segura de la decisión, es lo mejor para mí y lo tenía en mente desde hace mucho. Para mí lo más duro ha sido tener que escuchar que yo he sido la culpable de los problemas familiares de mi marido […] No me compensa. Discuto por este tema con Kiko todas las semanas (…) me voy a apartar de la televisión, es una decisión que la llevo pensando muchas semanas».

Ahora, Irene se va a centrar en su faceta como ‘influencer’ y pasar más tiempo con su familia. Una de sus primeras determinaciones ha sido marcharse unos días de vacaciones y refugiarse en los brazos de Kiko Rivera, pidiéndole que la abrace fuerte, algo a lo que su marido le ha contestado «siempre, cariño, siempre». Así dan carpetazo a los rumores de ruptura.