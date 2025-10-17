Irene Rosales guarda silencio ante las palabras de Kiko Rivera sobre su nueva relación

Irene Rosales vuelve a acaparar la atención mediática tras las recientes imágenes que confirman su nueva ilusión sentimental. La sevillana, que a finales de agosto anunciaba oficialmente su separación de Kiko Rivera después de nueve años de matrimonio y dos hijas en común, ha sido vista en compañía de un joven llamado Guillermo, un empresario de Castilleja de la Cuesta, su localidad natal. A pesar de la expectación que ha generado su aparición pública, Irene mantiene un firme silencio ante las preguntas de la prensa sobre la reacción de su ex marido. Este viernes, las cámaras de Gtres la captaron en las inmediaciones de su domicilio en Sevilla: visiblemente tranquila, aparcando su coche, saludando brevemente y entrando en su garaje sin mediar palabra.

La discreción ha sido su principal respuesta frente a la avalancha de titulares que han acompañado las imágenes publicadas en las principales revistas de crónica social del país. En estas fotografías, Irene aparece junto a Guillermo compartiendo miradas cómplices, gestos de cariño y momentos de absoluta naturalidad. Según los reporteros gráficos, aunque la pareja trató de mantener un perfil bajo en sus primeros encuentros, ahora se deja ver con mayor frecuencia, especialmente en Sevilla y Madrid. Una de las imágenes más comentadas muestra a Guillermo ayudando a Irene con las maletas antes de tomar un tren hacia Andalucía, un gesto que refleja la comodidad y confianza que caracteriza su relación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lecturas (@revistalecturas)

Esta nueva etapa llega en un momento de transformación personal para Irene. Tras años de intensa exposición mediática y de convivir con la presión que supone estar casada con un hijo de Isabel Pantoja, la sevillana ha decidido centrarse en su bienestar emocional y en la estabilidad de sus hijas, Ana y Carlota. Desde la separación, su familia ha sido su principal refugio, especialmente sus hermanos, quienes la han apoyado incondicionalmente durante estos meses de cambios y nuevos comienzos. «Merezco ser feliz», afirmaba recientemente en una entrevista, dejando claro que está dispuesta a disfrutar de esta etapa con serenidad y optimismo.

Lejos del foco televisivo, Irene combina su tiempo entre el cuidado de sus hijas, la práctica de deporte y compromisos profesionales puntuales. Su participación en Bailando con las estrellas marcó su reaparición en televisión, mostrándola más fuerte, confiada y segura de sí misma. Fue durante esa estancia en Madrid cuando se tomaron las primeras imágenes públicas junto a Guillermo, desatando los rumores sobre un nuevo romance.

Irene Rosales en Sevilla. (Foto: Gtres)

La historia de Irene y Guillermo, aunque ahora es noticia, no comenzó de manera reciente. Según varios medios, ambos se conocen desde hace años y comparten amigos en común. Incluso se ha desvelado que Guillermo trabajó en la instalación de césped artificial en la casa que Irene compartía con Kiko, un contacto que habría facilitado el inicio de una relación basada en la confianza y la afinidad. Discreto, deportista y alejado de los focos mediáticos, Guillermo ha proporcionado a Irene la estabilidad y tranquilidad que necesitaba después de años de exposición constante.

La reacción de Kiko Rivera a la nueva ilusión de Irene Rosales

Mientras tanto, Kiko Rivera ha iniciado su propia etapa personal. Se ha mudado a un nuevo domicilio en Bollullos de la Mitación, desde donde busca retomar su vida familiar y musical. Según fuentes cercanas citadas por el periodista Lázaro Sánchez, el DJ estaría «dolido y sorprendido» por la rapidez con la que Irene ha rehecho su vida. Sin embargo, ambos mantienen contacto regular por sus hijas y sostienen una relación cordial: «Han hablado recientemente por teléfono y su comunicación es fluida», aseguran desde su entorno.