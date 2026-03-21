Quedan tan solo unas horas para una de las bodas más esperadas del año: la de Irene Matamoros. La joven, que siempre ha estado al margen del foco mediático pese al peso de su apellido, se dará el sí, quiero, este sábado 21 en un pueblo de Córdoba en una ceremonia religiosa blindada e íntima.

Fue a finales del 2024 cuando la joven anunció a su familia su paso por el altar con su discreto novio, Pedro, con el que lleva varios años de relación y con el que pondrá el broche de oro a su historia de amor rodeada de sus seres queridos más cercanos y amigos íntimos.

Irene Matamoros y Pedro. (Foto: Gtres)

Aunque a penas han trascendido detalles de esta boda, que promete tener muchos momentos cargados de emotividad, sí que se conocen algunos secretos, como el vestido de la novia, el look de su hermana, Laura Matamoros o el lugar.

Todos los detalles de la boda: de su vestido a los invitados VIPs

Este sábado 21 de marzo será un gran día para la familia Matamoros y Flores. Irene, la pequeña del clan, se dará el sí, quiero en un pueblo de Córdoba a las 13:00 horas. Aunque se desconoce cuál la localidad, este medio ha podido confirmar que será una ceremonia religiosa a la que acudirán rostros conocidos por parte del entorno de Irene, que durante todos estos meses ha tratado de salvaguardar la discreción de la novia y su petición de que sea un día sin cámaras y con el foco puesto en su paso por el altar junto a Pedro -pese a los rostros VIPs que se esperan, como su padre o su tía, Mar Flores-.

Marián Flores e Irene Matamoros. (Foto: Gtres)

Sin embargo, sí que se conoce, por su hermana Laura, el look nupcial. Tal y como desveló a través de sus redes sociales la ex concursante de Supervivientes o Gran Hermano VIP, Irene ha confiado en la diseñadora Claudia Llagostera -que también será la encargada del vestido de novia de Anna Ferrer Padilla-. «. Se casa la pequeña de la familia y vamos a disfrutar de una boda muy peculiar, porque que se case la pequeña de todas tus hermanas, tiene lo suyo. El vestido encaja muchísimo con su estilo», confesó la hermana de la gran protagonista del día. Además, en esta publicación, la creadora de contenidos recalcó que envidiaba que la pequeña del clan hubiese encontrado el amor: «¿Ganas de encontrar pareja? Pues sí y no. Estoy muy tranquila, que yo ya me he hecho muy a mí misma y encontrar a alguien que encaje con mi vida, mis hijos y como soy yo, pues bastante complicado. Así que, vamos a dejárselo a mi hermana».

El vestido de Laura Matamoros

Para este día tan señalado, Laura Matamoros ha confiado en uno de los diseñadores del momento y favorito entre el gremio de influencers -y también de Casa Real-: Jorge Redondo. Tal y como compartió en su perfil, la creadora de contenidos vestirá de Redondo Brad para la boda de su hermana. Una elección cuando menos acertada y con la que promete ser una de las invitadas con más estilo.