Intentan robar en la casa de Camilo Sesto aprovechando el ingreso hospitalario de Sheila Devil

En el año 2019, España perdía a una de sus voces más icónicas: la de Camilo Sesto. Tras su fallecimiento, su hija Sheila Devil se convirtió en la única heredera de su patrimonio y se instaló en la vivienda del artista situada en Torrelodones, un municipio de las afueras de Madrid. Se trata de una propiedad que en los últimos años ha sido objeto de atención mediática debido al evidente estado de deterioro que presenta, el cual lo ha publicado la propia Sheila en varias ocasiones a través de sus redes sociales. Actualmente, Sheila ha decidido poner fin a su adicción a las sustancias estupefacientes y se encuentra ingresada en una clínica de rehabilitación. Una situación que ha sido aprovechada por un grupo de ladrones que han considerado que era el momento perfecto para entrar en la casa e intentar robar en su interior. Aunque lo cierto es que no han tenido ningún tipo de éxito con su plan.

Según lo publicado, la rápida actuación del personal de servicio que reside en la casa fue clave para detener el allanamiento y evitar que los asaltantes lograran su objetivo. Por el momento, no se conocen más detalles sobre lo ocurrido ni se han confirmado detenciones. No obstante, lo cierto es que cabe destacar que este no sería el primer robo que se produce en las estancias del chalé del intérprete de ¿Quieres ser mi amante? De hecho, recientemente, Lourdes Ornelas ha hablado abiertamente al respecto.

La madre de Sheila Devil ha atendido a 20 minutos y ha confirmado que en los últimos tiempos se han sustraído de la casa objetos de alto valor económico. Alguno de ellos, pertenecientes a la herencia de Camilo Sesto. De acuerdo con lo señalado por este medio, los culpables serían individuos que frecuentaban la casa habitualmente y que aprovechaban las juergas que organizaba la joven y su estado de mínima conciencia (propiciado por el alcohol y las drogas) para saquear las habitaciones. Ornelas ya ha dejado claro que interpondrá las acciones legales necesarias para proteger a su hija y el patrimonio de Camilo Sesto.

El estado de salud de Sheila Devil

Aprovechando su intervención con 20 minutos, Lourdes Ornelas ha confesado cómo se encuentra su hija en estos momentos y, aunque es consciente que aún les queda un largo camino por recorrer, lo cierto es que se ha mostrado positiva en todo momento. «Han sido años muy complicados, pero estoy muy contenta de que por fin haya tomado conciencia de que su situación era extraordinariamente peligrosa», decía en conversación con el periódico señalado.

Cabe destacar que a principios de diciembre de 2025, Sheila Devil estuvo ingresada en el Hospital Universitario Puerta de Hierro de Madrid tras sufrir varios ataques de ansiedad. Esta situación volvió a suponer una gran preocupación para Lourdes, quien no se separó de la joven durante toda su estancia en el hospital. Una actitud por la que ha vuelto a optar en este último ingreso, consolidándose una vez más como el apoyo más férreo con el que cuenta Sheila.