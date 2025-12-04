Camilo Blanes, ingresado de urgencia por ataques de ansiedad

La preocupación por la salud de Camilo Blanes continúa creciendo. El hijo del intérprete de ¿Quieres ser mi amante? se encuentra ingresado en el Hospital Universitario Puerta de Hierro de Madrid tras sufrir varios ataques de ansiedad. Por ahora, se desconocen más detalles sobre su evolución, así como tampoco ha trascendido cuándo recibirá el alta, pero como no podía ser de otra manera, su madre, Lourdes Ornelas, permanece en alerta y muy pendiente de él en este nuevo bache.

En las imágenes que han captado las cámaras de Gtres en exclusiva, la madre de Camilo Blanes aparece con un rostro serio y visiblemente afectada en las puertas del hospital mencionado, hasta donde se ha trasladado para visitar a su hijo. Su expresión refleja la angustia y preocupación que vive desde hace meses, ya que la situación de su hijo no es nueva para ella. De hecho, en diversas ocasiones, Lourdes ha expresado su inquietud por la frágil salud de Camilo y por las dificultades que ha atravesado en relación a sus adicciones, haciendo incluso llamamientos públicos para pedir ayuda. Aun así, en sus últimas apariciones televisivas, Ornelas ha insistido en que siempre estará a su lado cuando la necesite y que mantener la calma es fundamental en estos casos, ya que «dramatizar no ayuda».

Lourdes Ornelas en el Hospital Universitario Puerta de Hierro de Madrid. (Foto: Gtres)

El preocupante historial médico de Camilo Blanes

Este ingreso hospitalario no ha sido el único que ha vivido Camilo Blanes en los últimos años. En 2021 sufrió uno de sus peores momentos cuando ingresó en la UCI del Hospital Universitario Puerta del Hierro de Madrid a causa de una grave neumonía que llegó a poner en riesgo su vida. Permaneció más de un mes hospitalizado y, tras una larga y lenta recuperación, recibió el alta en febrero de 2022. No obstante, esta mejoría no duró demasiado, y en septiembre de ese mismo año volvió a requerir atención médica urgente tras sufrir un microinfarto cerebral.

Después de estos reveses de salud, concretamente en diciembre de 2023, varios medios se hicieron eco de los esfuerzos de su entorno más cercano para que recibiera tratamiento por sus adicciones en un centro especializado para ello. Sin embargo, estos intentos no funcionaron, ya que Blanes no aceptó iniciar ningún proceso similar ni ingresar en las instalaciones mencionadas.

Sus inquietantes publicaciones en la red

Más allá de estos capítulos hospitalarios, las redes sociales de Camilo Blanes (quien pasó a ser Sheila Devil tras anunciar su transición de género y cambiarse el nombre) también son una gran prueba de la alarmante situación que está viviendo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sheila Devil (@sheila.devil)

Y es que, además de que en las fotografías que publica en su perfil de Instagram se ve cómo luce un importante deterioro físico, lo cierto es que tampoco ha pasado desapercibido para sus seguidores la vivienda en la que vive, la cual no se encuentra en un estado óptimo: con bolsas por el suelo y signos evidentes de suciedad y abandono.