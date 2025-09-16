Tal día como hoy, hace 79 años, llegó al mundo uno de los genios de la música: Camilo Sesto, que murió el 8 de septiembre del 2019 a los 72 años de edad en el Hospital Universitario Quirón Salud de Pozuelo de Alarcón. Lo hizo sin tener a su lado a su hijo, Camilín (ahora Sheila Devil) -su heredero universal- pero de la mano de una de las personas más importantes de su vida: Eduardo Guervos, el que fuera su mano derecha, su mánager y prácticamente su hermano. LOOK ha podido hablar con el que fuera su representante, que ha contado a este medio cómo fueron las últimas horas del artista y, además, ha desvelado cómo hubiera actuado Sesto ante la delicada situación de su único vástago, que en los últimos años ha protagonizado numerosos escándalos por sus adicciones.

Además, ha opinado sobre que Lourdes Ornelas, ex del cantante y madre de su descendiente, sea la encargada de gestionar el patrimonio -valorado en siete millones de euros, además de los derechos de autor, a los que se suman 200.000 euros al año- y las cuentas del intérprete de Vivir así es morir de amor -debido a la delicada situación de Camilín/Sheila Devil-, con la que el artista fallecido mantuvo un litigio durante años.

Camilo Sesto. (FOTO: GTRES)

Las últimas personas que vieron a Camilo Sesto

Es inevitable que el 16 de septiembre sea un día de melancolía y cierta tristeza para Eduardo Guervos y Cristóbal Huetos (administrador de Camilo Sesto hasta su fallecimiento y la última persona que lo vio antes de su incineración). LOOK ha podido hablar con ambos, ya que fueron sus hombres de confianza y cuyo tono cambia radicalmente cuando en la conversación sale el nombre de Lourdes Ornelas, la madre del hijo del artista.

«Lo recuerdo con mucho cariño, con mucho respeto y que era un gran genio en todos sus aspectos. En sus últimos momentos estuvimos Cristóbal, mi mujer y yo. No nos dio a tiempo a hablar sobre qué le hubiera gustado que pasara tras su fallecimiento», desliza Guervos a este medio. Desde entonces, y aunque se puso en contacto con Camilín tras la muerte del artista para que su carrera como artista también despegara, este no recibió respuesta por parte del hijo de Camilo: «Mi vida terminó laboralmente cuando Camilo murió, entonces ahí terminó toda nuestra relación. Él ha sido mi confidente, yo su confidente, han sido 14 años muy unidos y ya está, y que toda la enfermedad, todo, todo, me lo comí yo. Mi mujer y yo, fuimos los que nos comimos todos y el que se murió en mis brazos».

Por su parte, Cristóbal descuelga la llamada de LOOK con «el vello de punta» y con un mensaje muy claro: «Le echo mucho de menos». Huetos fue su administrador hasta los últimos momentos de su vida y fue la persona que, según explica a este medio, «identificó sus restos mortales»: «Yo fui la última persona que lo vio muerto, porque yo tenía el testamento vital, y el que identificó su cuerpo cuando le fueron a incinerar».

«Camilo no hubiera permitido que su hijo estuviera así»

La muerte de Camilo Sesto desencadenó en que su hijo, Camilín, tomara una drástica decisión con respecto a su identidad. El joven -que ha causado una gran preocupación por sus problemas de adicción- ahora se hace llamar Sheila Devil y es una mujer. «Camilo en ningún momento se fue preocupado por su hijo. De hecho, se preocupó demasiado por su hijo, pero en la sombra», explica Eduardo, que ha desvelado que, aunque en un principio no consideró que el estado de Camilín fuera grave, ahora considera que «su padre viviera no hubiera consentido una serie de cosas, como el verle tan deteriorado. No sobre el cambio de sexo, ya que Camilo era muy abierto. Conociendo como yo conocía a Camilo, Camilo no hubiera dado lugar a que se llegase a este punto sin retorno. No lo hubiera consentido», expone.

El papel de Lourdes Ornelas en la herencia de Camilo

Lourdes Ornelas con gafas de sol y el rostro serio. (Foto: Gtres)

Debido a la delicada situación de su hijo, consumido por las drogas y el alcohol, Lourdes Ornelas -con la que el cantante mantuvo una intermitente historia de amor- es la encargada de gestionar el patrimonio del artista, ya que Camilín (Sheila Devil) no está capacitado para ello. Sobre esto se han pronunciado también los que fueran hombres de confianza de Camilo Sesto, que han opinado sobre el papel de Ornelas -que se encarga de manejar la herencia de Sesto- a pesar del litigio que mantuvo con el cantante.

«Yo creo que Lourdes -de la que nos ha asegurado que está implicada en el museo en memoria de Camilo en Alcoy, que todavía no ha abierto sus puertas- lo está haciendo bien porque al menos se mueve. Es su madre y la que se tiene que ocupar de él. Yo no he vuelto a saber nada más de Camilín. A Lourdes la he visto un par de ocasiones, pero de manera cordial. No tenemos por qué agredirnos. Entonces claro, el hijo no está ahora en unas condiciones óptimas como para llevar eso. Digo yo que lo habrá autorizado su hijo. No me parece ni bien ni mal», ha explicado Eduardo que ha preferido no contestar sobre el recuerdo que Camilo Sesto se llevó de la madre de su hijo.

Al igual que el ex representante del cantante, Cristóbal Huetos -que tenía la voz entrecortada en la llamada con LOOK-, ha coincidido en que prefiere no hacer referencia a Lourdes Ornelas. «Prefiero no contestar», han coincidido ambos.