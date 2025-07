Inma Cuesta sorprende al anunciar que se ha casado: todo sobre Ángeles Maeso, la mujer de su vida

Inma Cuesta es una de las actrices más reconocidas de nuestro país. Ha participado en exitosos trabajos como El desorden que dejas, Arde Madrid o Amar es para siempre, entre muchos otros. Sin embargo, a pesar de su popular trayectoria, la intérprete siempre ha optado por la discreción en cuanto a su vida personal se refiere. Es por ello por lo que son pocos los datos que han trascendido al respecto. Sin embargo, este 2 de julio, Cuesta ha roto con esta regla no escrita para celebrar una jornada que considera de vital importancia en la sociedad. Y es que este 2025 se cumplen 20 años de la legalización del matrimonio igualitario en España. Un aniversario que Inma ha festejado revelando uno de sus mayores secretos: está casada con su pareja, Ángeles Maeso.

«Por todxs los que tuvieron que esconderse y no pudieron vivir su amor en libertad. Porque lo que no se nombra no existe y lo que no se visibiliza está destinado a permanecer en los márgenes y acabar en el olvido. Hoy se cumplen los primeros 20 años de la legalización del matrimonio igualitario en España. ¡Hoy nos celebramos! Ni un paso atrás», escribía junto a una fotografía en la que sale con su novia, por primera vez públicamente, vestida de blanco.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Inma Cuesta (@inmakum)

Hasta ahora, la pareja no había desvelado que habían tomado la decisión de darse el «sí, quiero», por lo que, más allá de la imagen citada y el emotivo texto que la acompaña, no se conoce ni el lugar ni la fecha en la que sellaron su amor. Sea como fuere, lo cierto es que sus seguidores han reaccionado de la mejor de las maneras, así como también lo han hecho algunos rostros conocidos como Rozalén, Elvira Sastre o Aitana Sánchez Gijón o Maribel Verdú, quienes no han dudado en comentar en el post sus mejores deseos para el matrimonio.

¿Quién es Ángeles Maeso, la mujer de Inma Cuesta?

Inma Cuesta y Ángeles Maeso forman una familia desde hace años. Aunque no se tenía constancia de que estaban casadas, se sabía que tenían dos hijos y que juntos formaban una familia de la que poco o nada se sabía. Tanto es así, que no fue hasta el pasado verano cuando la actriz compartió la primera fotografía en sus redes con su pareja y, hasta el anuncio de su boda, no habían vuelto a posar juntas. Pero, ¿quién es Ángeles Maeso?

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Inma Cuesta (@inmakum)

Ángeles es una mujer que se mantiene en un discreto segundo plano a pesar de mantener una relación sentimental con una reconocida actriz española. Varios medios señalan que trabaja como guionista y productora. Una profesión que le une aún más a Cuesta. De hecho, juntas fundaron la productora Loba Loba, con la que impulsaron grandes proyectos centrados en mujeres. De acuerdo con lo publicado por Infobae, su entorno la describe como «vital, generosa, muy inteligente y con un sentido del humor increíble».