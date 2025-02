La inesperada defensa de un miembro del clan Dominguín a Miguel Bosé : "Hay que ser tolerante"

Miguel Bosé es uno de los cantantes más legendarios y potentes de nuestro país. A lo largo de su carrera, se ha posicionado como una de las figuras más influyentes del pop español. Sin embargo, en los últimos años, su nombre ha estado alejado del ámbito musical, acaparando diferentes titulares por sus opiniones negacionistas sobre la pandemia, llegando a comentar que el coronavirus tan solo era «una gran mentira global». Al mismo tiempo, también ha señalado que el cambio climático no existe y que lo ocurrido con la DANA de Valencia había sido provocado «a voluntad de una panda de delincuentes».

Ahora, el artista está a punto de embarcarse en una nueva gira, tras más de ocho años alejado de los escenarios, y coincidiendo con este regreso, ha sido su sobrina, Palito Dominguín, la que ha querido salir en defensa de su tío y sus controvertidas opiniones.

Miguel Bosé en un evento en Mallorca. (Foto: Gtres)

En el marco de la 81ª edición de la Fashion Week de Madrid, Palito se ha pronunciado sobre la faceta polémica que ha rodeado a su Miguel Bosé en los últimos años. «Cada uno tiene sus opiniones. Ahora estamos en un mundo en el que parece que no se pueden tener opiniones diferentes. Hay que ser tolerante. Con que no hagas daño a la gente es suficiente», comenzaba a decir.

«Siempre hay que estar abierto a aprender y a debatir las cosas. Hay que ser tolerante con las opiniones de todo el mundo. Yo respeto la suya y el respeta la mía. Todos tenemos que respetar las opiniones de todos. Y ya está», sentenciaba, sin entrar en mayores detalles.

Palito Dominguín en la 81ª edición de la Fashion Week de Madrid. (Foto: Gtres)

Sobre el inminente comienzo de la nueva gira de Miguel Bosé, bautizada como Importante Tour, la apodada como Palito se ha mostrado muy ilusionada de poder volver a ver a su tío actuar. «Le veo guapísimo. No le he preguntado si está nervioso. Me imagino que estará nervioso, pero yo creo que tiene más ilusión que otra cosa. Han pasado muchos años, pero le veo genial. Y además tengo muchas ganas de verlo porque la puesta en escena de Miguel es que es muy bonita», señalaba.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por MIGUEL BOSÉ (@miguelbose)

Proseguía confesando que, de vez en cuando, veía vídeos del principio de la carrera de Miguel y se quedaba «maravillada» «con el tipín que tenía» y cómo se movía con el escenario. «Me parece increíble lo que hace y hacía. […] Me encanta», añadía.