Kim Cattrall, la mítica actriz que interpreta a Samantha Jones en Sexo en Nueva York, se ha casado. A sus 69 años, la actriz le ha dado el sí, quiero al ingeniero de sonido Russell Thomas, de 54 años, en una boda secreta de la que ya han trascendido algunos detalles, como su vestido de novia o los invitados -entre los que no estaban Sarah Jessica Parker (con la que tuvo un litigio público recientemente), Cynthia Nixon y Kristin Davis, con las que ha compartido años de rodaje en la Gran Manzana y con las que parecía tener buena sintonía ante las cámaras-.

Así ha sido la boda de Kim Cattral

Si en la mítica serie creada por Darren Star en 1998, Cattral protagoniza el papel de una mujer que huye del compromiso, en la vida real sucede todo lo contrario. Kim cree en el amor y en el matrimonio y prueba de ello es que este es su cuarto paso por el altar. Quizás, debido a ello, ha optado por celebrar su boda en la más estricta intimidad y solo con doce personas como testigos.

Kim Cattrall y su ya marido en su última aparición pública en Londres. (Foto: Gtres)

Tal y como ha avanzado Daily Mail, la pareja intercambió sus votos el pasado jueves 4 de diciembre en Londres rodeados de sus más íntimos. Además, también ha desvelado el mejor secreto guardado para cualquier novia: su vestido nupcial.

Pese a que es su cuarta boda, en este sentido la actriz ha querido tirar la casa por la ventana y se ha comprado para esta ocasión tan especial un traje de una marca de lujo. Según desliza el medio citado, Cattral ha lucido un vestido de Dior color champán diseñado por Patricia Field, ex diseñadora de vestuario de Sexo en Nueva York -un guiño, sin duda, a la serie de la que ha formado parte casi toda su vida-.

Solo unos días antes, Cattral y su ya marido hicieron su última aparición pública en el photocall de los Premios de Moda 2025 en el Royal Hall de Londres, donde no dio ninguna pista sobre su paso por el altar.

Su litigio con Sarah Jessica Parker

El reparto de ‘Sexo en Nueva York’ la película. (Foto: Gtres)

En 2021, cuando Sexo en Nueva York regresó a la pequeña pantalla, supuso todo un notición para los fans de la serie. Sin embargo, fue llamativo que Samantha Jones -Kim Cattrall-, no formara parte del reparto. Fue entonces cuando salieron a la luz los rumores de distanciamiento con las que habían sido sus compañeras en la ficción -y casi de vida-.

Poco tiempo después, fue la propia Cattrall la que decidió dar un paso al frente para calificar de «tóxicas» al resto de protagonistas y aseguró que, pese al tiempo que habían compartido en los rodajes, nunca habían sido amigas.

Aunque Cattrall desde entonces no se ha pronunciado sobre esta polémica, sí lo hizo Sarah Jessica Parker, que quiso aclarar qué había sucedido y por qué Samantha Jones no iba a estar en la nueva temporada de la ficción: «No la odio. Samantha no está porque no forma parte de esta historia que vamos a contar. Pero ella siempre será parte de nosotras sin importar dónde estamos o qué hacemos».