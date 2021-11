Tamara Falcó está de enhorabuena. La marquesa de Griñón puede presumir de cumplir 40 años en uno de los momentos más felices de su vida tanto en lo personal como en lo profesional. Su relación con Íñigo Onieva va viento en popa, al igual que su último trabajo culinario, que consta de diez deliciosas recetas para Porcelanosa tras haberse graduado como chef en la prestigiosa escuela de gastronomía Le Cordon Bleu.

No cabe duda de que los últimos años de la exconcursante de MasterChef Celebrity han estado caracterizados por los cambios. Desde que diera el salto televisivo, la socialité ha pasado a ser uno de los personajes más queridos por el público tanto por su espontaneidad como por su exquisito gusto estilístico, lo que la convierte en digna heredera de su madre. La diseñadora ha demostrado su valía a la hora de ir de la mano de las tendencias sin salirse del look clásico que la caracteriza. Una personalidad que la ha convertido en toda una it girl que no pasa desapercibida dentro del panorama celeb.

La cuarta hija de Isabel Preysler siempre ha destacado por encima del resto por su simpatía. Allá por donde va, Tamara sabe sacar lo mejor de sí misma para alegrar a todos los que se crucen en su camino. Una cualidad que no ha cambiado pese a haber protagonizado diferentes etapas físicas en su vida.

Allá por 2016, la hermana de Ana Boyer desvelaba públicamente su problema de tiroides. Una afección que hizo que su peso aumentara y tuviera que apostar por una vida más saludable, convirtiendo el deporte habitual y la buena alimentación en los dos pilares fundamentales de su día a día. Una constancia que se notó en cuestión de meses, rebajando considerablemente la cifra de la báscula y mostrándose encantada con su nueva imagen y con todo lo que había conseguido.

Pese a haber sido protagonista del papel couché desde prácticamente su nacimiento, la hija de “la reina de corazones” ha mantenido en todo momento los pies sobre la tierra sin caer en las excentricidades. No obstante, ha sabido hacer evolucionar su gusto sencillo de cara a las modas que año tras año iban apareciendo. Y es que aunque a priori su armario estaba basado en outfits depurados, Falcó resurgió estilísticamente con el lanzamiento de su propia firma, TFP. La marca recoge a la perfección el toque tradicional de su creadora, aunque como diseñadora decidió dar un paso más y poco a poco ir arriesgando en sus elecciones de atuendo.

Para protagonizar un cambio de look completo, Tamara puso el foco de atención también en su pelo. La colaboradora quiso dar comienzo a una nueva etapa de su vida con su aterrizaje en la pequeña pantalla de la mano de MasterChef Celebrity. Una manera de decir “adiós” al pasado que vino acompañada de un corte de melena: un bob de lo más favorecedor que convertía a la tijera en una de las grandes aliadas de la chef.

Por si fuera poco, la cumpleañera tampoco ha tenido reparos en lucir cuerpazo vía Instagram cuando ha tenido ocasión. Y es que Tamara Falcó ha hecho saltar las alarmas en varias ocasiones con sus publicaciones en bikini, las cuales evidencian sus marcadísimos abdominales y lo a gusto que está consigo misma.