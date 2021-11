PRIMICIA | Ruptura total: Kiko Rivera bloquea a Isa Pantoja en Instagram

Isa Pantoja se ha plantado. Ante los últimos ataques de Kiko Rivera en la revista Lecturas, su hermana ha dejado claro que esta vez no será ella quien ceda. Su hermano se ha equivocado cargando contra ella sin motivo aparente, pero no va a ser ella la que de el primer paso para solucionar algo que, tal y como ella confiesa, solo puede ser un malentendido.

Hace solo unos días la hija pequeña de Isabel Pantoja celebraba su 26 cumpleaños y la gran duda era si su madre y su hermano le felicitarían. Actualmente las cosas entre Isa Pi y la artista están bien, pero el carácter de la de Marinero de Luces se ha vuelto imprevisible. Y de ahí las dudas. Pero la Pantoja no falló a su hija, y apenas pasadas las 12 de la noche de la víspera se apresuró en enviarle un bonito mensaje con el que trataba de ser la primera en felicitarle. Nada que ver con Kiko Rivera, que prefirió no felicitar a su hermana.

A Isa no le ha extrañado y así lo ha hecho saber a todo el mundo en su última intervención el El Programa de Ana Rosa. Aún hay una conversación pendiente entre ellos y aunque la esperanza es lo último que se pierde y ella hubiera actuado de otra manera, que Kiko no haya dado ni una señal de vida no ha sido una sorpresa para ella. Pero no solo ha sido eso lo que ha ocurrido. Tal y como ha podido saber LOOK, el marido de Irene Rosales ha dado un paso más y ha bloqueado a su hermana en Instagram. La propia Isa se ha dado cuenta del gesto de su hermano y aunque no le quiere dar mayor importancia, esta decisión sí le ha pillado por sorpresa.

Hay que tener en cuenta que la relación de Kiko con las redes sociales es casi tan volátil como la que mantiene con su familia. Son ya incontables las veces que el dj ha eliminado fotografías, cambiado de nombre en sus cuentas secundarias o bloqueado a otros seres inicialmente queridos, como es el caso de su prima Anabel. Esta vez ha sido el turno de Isa Pi. De entre el millón cien mil seguidores que tiene, su hermana le molesta. Una elección llamativa pero poco sorprendente si se miran con perspectiva los arrebatos del que fuera el pequeño del alma de Isabel Pantoja.

Un rostro muy conocido por el público pero que, tal y como reveló LOOK con datos exclusivos, no cuenta con la confianza ni la simpatía de su comunidad de seguidores, a quienes él trata de fidelizar a través de la música pero que, en su mayoría, siguen sus pasos por el pseudoculebrón en el que, desde hace poco más de un año, él mismo ha convertido su vida.