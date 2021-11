Las aguas siguen sin calmarse en el clan Pantoja pero Isa, la que durante años fuera la fuente de las noticias más polémicas de la familia, ha conseguido desmarcarse de los dramas actuales. Al menos de los más duros. A pesar de haber estado en la cárcel por blanqueo de capitales y de todo lo turbulento que su relación con Julián Muñoz desató a su alrededor, que Kiko Rivera le declarase la guerra públicamente ha sido el gran punto de inflexión en la vida de Isabel Pantoja. Porque si en algo presumía de ser intachable era en su papel como madre, y precisamente fue su pequeño del alma el que la dejó a los pies de los caballos.

Mientras su hermano soltaba sapos y culebras sobre su madre en revistas y programas de televisión Isa Pantoja se mantuvo neutral. Ella aseguró que entendía a su hermano, pero eso no hizo que se alejase de su madre. Es más, la colaboradora del Programa de Ana Rosa no dudó en saltar la valla de Cantora para reunirse con la artista en sus momentos más bajos. Nadie le abrió las puertas, su relación era casi inexistente a pesar de que ella no había hecho nada contra su madre, pero Isa quiso estar junto a la tonadillera y no hubo barreras que lo impidieran. Literalmente.

En un principio pareció que muerte de doña Ana iba a cambiar las cosas para bien en la familia. Kiko y su madre se reencontraron en un abrazo de 15 minutos, pero ese fue el principio de un inesperado giro de guion por el que el hijo pequeño de Paquirri ha decidido señalar a su hermana y su prima Anabel como sus nuevas enemigas.

En mitad de estos encuentros y desencuentros, Isa Pantoja celebra este lunes su 26 cumpleaños y lo ha hecho con un directo en Instagram en el que ha contado a sus seguidores cuáles son realmente sus sueños y ha dejado claro que su tiempo en televisión tiene fecha de caducidad.

“Colaborar e ir a un reality es un trabajo, pero a mí hasta me da cosita llamarlo así, porque trabajar para mí es otra cosa”, comentaba Isa después de asegurar que su sueño desde siempre era el de trabajar en un despacho. “Yo siempre he querido ser notario, aunque con 18 años dije que no quería hacer nada, me vi en este mundo, que aunque no siempre lo es, suele ser fácil y pasé de todo”, continuaba la hija pequeña de Isabel Pantoja. Pero la ex de Omar Montes ha madurado y prueba de ella son sus sensatas palabras respecto a lo que quiere en la vida.

“Hace un año me planteé que aunque estaba feliz me faltaba algo, todo el mundo es capaz de hacer lo que quiera, solo hay que organizarse bien. El dinero que entra fácil,se va fácil, y esta vida está muy bien pero yo busco otra cosa, cuando mi vida sea ir a trabajar en un despacho, seré completamente feliz. Yo quiero estar en una oficina trabajando”.

Isa Pantoja es consciente de que es una privilegiada por todo lo que ha vivido y reconoce que “todos estos años me han servido un montón, he disfrutado un montón, he tenido mis momentos… pienso que me lo he pasado tan bien y me lo puedo seguir pasando tan bien…”.