Isa Pantoja: el daño colateral de una guerra que ha hecho historia

Todos nos acordamos de los inicios televisivos de Chabelita. El mismo día en el que daba la bienvenida a su mayoría de edad se convertía en protagonista involuntaria de la crónica social al anunciarse su embarazo. Más tarde, las numerosas apariciones mediáticas de Isa Pantoja apuntaban a que quería seguir la misma línea que el resto de su familia.

Aunque a priori pudiera parecer un tanto desvinculada sentimentalmente del resto, Isa ha resultado ser uno de los miembros del clan Pantoja que más se ha preocupado por mantener al bloque familiar unido. Y es que pese a las últimas polémicas que han envuelto tanto a su madre como a su hermano, la pareja de Asraf Beno ha preferido mantenerse al margen adoptando una postura más “conciliadora” entre ambos.

Hace un año que la guerra estallaba entre Isabel Pantoja y su hijo, Kiko Rivera. Lo que parecía ser una relación maternofilial idílica se rompía en mil pedazos después de que el dj protagonizara el programa ‘Cantora, la herencia envenenada’ en Telecinco. Un espacio en el que no faltaron las críticas a la tonadillera, a quien le reclamaba dinero y las riendas de la finca de Cantora.

En unos meses cargados de ataques por parte del marido de Irene Rosales hacia su madre, su hermana prefirió permanecer en un segundo plano y apoyar a ambas partes. Una postura un tanto complicada y que, finalmente, se ha vuelto en su contra.

La muerte que marcó un antes y un después

La muerte de doña Ana supuso un enorme varapalo para toda la familia. Tanto es así, que la tristeza ejerció como puente para tejer de nuevo relaciones que parecían totalmente perdidas, entre ellas, la de Kiko Rivera e Isabel Pantoja. El cantante dudó pero finalmente fue a Cantora para apoyar a su madre por la reciente pérdida de su abuela. Un encuentro para el que no se encontró ningún impedimento, no como le había ocurrido a su hermana en los meses previos, cuando se vio obligada a saltar la valla de la finca para poder encontrarse con su madre.

Según avanzó el propio Kiko a la revista ‘Lecturas’, el esperadísimo reencuentro entre madre e hijo se selló con un abrazo de 15 minutos. Un momento de lo más emotivo que caló en el corazón del dj y le hizo dar un paso atrás en su guerra: “Le perdono el dinero”, decía.

Los dos objetivos de Kiko Rivera

Pero, como en toda guerra, existen los daños colaterales. En este caso, fueron Anabel Pantoja y la mismísima Isa Pi, que se convirtieron en los nuevos objetivos de los ataques de Kiko. Según el propio Kiko, ninguna de ellas “tienen ni oficio ni beneficio”, dedicándose solo a “hablar de su familia” para percibir ingresos económicos.

Esta no es la primera vez que la ex de Alberto Isla tiene que encajar las críticas de su hermano. Una “costumbre” que ha terminado cansando a Isa Pantoja y ha optado por responderle públicamente en el espacio en el que colabora, El programa de Ana Rosa: “Todo el mundo tiene un límite y yo me he callado muchas cosas y sigo haciéndolo. Podría contar muchas cosas, pero voy a arrastrar amucha gente y no soy así, además, no se me perdonaría tan fácil como a él”, explicaba.

Todo apunta a que la intérprete de ‘Ahora estoy mejor’ quiere dar comienzo a los 26 años saldando todas sus cuentas pendientes. Y es que después de 8 años siendo foco de críticas tanto de sus familiares como de personas ajenas a los Pantoja, Isa ha dado un golpe en la mesa y promete no pasar por alto ninguno de los ataques de su hermano.