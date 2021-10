Mauro Icardi y Wanda Nara han protagonizado en los últimos días uno de esos escándalos que animan las redes sociales. Los dos se convirtieron en tendencia después de salir a la luz una presunta infidelidad del jugador del PSG hacia su mujer y -a la vez- representante. El detonante fueron unas conversaciones y llamadas con Eugenia China Suárez -exnovia de David Bisbal- que ella encontró en el teléfono de su marido. Pasados los días, el comportamiento de uno y de otro está en las antípodas. ¿Qué ha pasado realmente?

La bomba estalló el pasado fin de semana cuando la polémica celebritie argentina colgó una storie en su cuenta de Instagram con un contundente mensaje: «Otra familia más que te cargaste por zo…». Acto seguido, borró todas sus imágenes con Icardi y dejó de seguirle. Este mensaje podría tener como destinataria a la actriz que estuvo algo más de un año con el cantante español.

Ninguno de los dos han confirmado la ruptura oficialmente, pero algunas voces en su país natal confirman que Wanda Nara podría haber dicho a sus íntimos «me separé». A eso hay que sumarle otra que hizo en la que se leía «Me gusta más mi mano sin anillo». De hecho, ha trascendido que habría solicitado el divorcio. Decisiones como eliminar todo rastro de su esposo y padre de dos de sus hijas en redes así lo acredita. Sin embargo, después de 4 días de completa incertidumbre, todavía no se puede concluir si han roto o siguen juntos.

El compañero de Sergio Ramos en el Paris Saint-Germain ha publicado hasta tres imágenes muy románticas en las que se le ve acompañado de su mujer y que podrían servir como pista de cara a su reconciliación. «Gracias mi amor por seguir confiando en esta familia hermosa, gracias por ser el motor de nuestras vidas. ❤️ Te Amo ❤️ Cuánto duele lastimar a tus seres queridos. Solo sanas cuando tienes el perdón de a quiénes heriste. 🙏👏 @wanda_icardi».

De las palabras del delantero argentino se interpreta una disculpa por un comportamiento inadecuada. Pero Wanda Nara no solo no reacciona al comentario, pese a que está etiquetada, sino que no ha vuelto a reponer sus fotos ni a seguirlo en Instagram. Icardi centra sus esfuerzos en que su esposa lo perdone. Incluso ha hablado con su entrenador, Mauricio Pochettino, para no jugar hasta que toda su situación personal se aclare: «Él está obcecado en que si no vuelven a estar juntos, no juega más, ya que la presentadora también tiene firmado un contrato y cobra un sueldo aparte como representante», han comentado en el programa Los ángeles de la mañana.

Ante este panorama tan incierto, las redes sociales echan humo y algunos usuarios bromean al asegurar que «esto es mejor que Pasión de Gavilanes. Wanda Nara y Mauro Icardi son la pareja (o no) del momento.