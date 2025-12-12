El próximo 14 de diciembre se cumplirá un año de la trágica y repentina muerte de Isak Andic, fundador de Mango. En plena investigación judicial sobre su fallecimiento, sin imputados -pero con su hijo Jonathan en el centro de las sospechas-, sus descendientes han querido rendirle homenaje en la sede central de la empresa textil a la que dedicó gran parte de su vida.

Sus vástagos -Jonathan, Judith y Sarah- han celebrado un emotivo acto en las oficinas de Mango, ubicadas en Palau-solità i Plegamans, en Barcelona, donde además han depositado unas flores en el mismo lugar donde hace unos meses ya se le rindió homenaje. «Cuando hablamos de Isak Andic, no hablamos solo de un empresario excepcional, sino de un hombre generoso y comprometido con la sociedad» han explicado sus hijos.

Por su parte, Mango -a través de su cuenta de Instagram-, ha recogido unas palabras del empresario fallecido a través de un vídeo con imágenes a lo largo de su vida: «Yo creo que la suerte en la vida es muy importante, dónde naces, con qué ADN naces. Si naces con salud o no. Luego, según tu ADN, pues puedes ser cabeza de ratón o cola de león. Esto lo escoges tú. Eso es tu decisión. Soy Isak Andic, y yo he nacido en una gran ciudad, que se llama Estambul, es impresionante, pero me siento barcelonés».

Además, en este discurso que hizo Andic en su momento, el empresario puso sobre la mesa el futuro de la compañía cuando él no estuviera: «Cuando tu tienes algo único, pues la gente se te acerca. Cuando sopla el viento a tu favor, hay que coger el rumbo y saber aprovecharlo, pero cada cinco u ocho años, hay un cambio cíclico viral. Si no das un cambio, la ola te atrapa y tu desapareces. Yo tenía una pasión brutal. Ser curioso es importantísimo y aplicar todo lo que ves fuera. Prueba y error hasta que aciertas. Es preguntarse donde estoy y hacia donde quiero ir. Tuve la gran suerte de rodearme de gente excelente y mejor que yo. Mango es mucho más que una persona, tiene de cada uno de los que trabajan. Esa es la clave del éxito, que es un poco de todos, fruto de la cultura del compromiso, de cuidar a nuestra gente y a nuestros clientes. Lo más importante es ver cómo todo lo que trabajado en mi vida, puede continuar».

El enigma de su muerte, con su hijo investigado

El 14 de diciembre del 2024, los medios se daban eco de la muerte de Andic tras caer por un barranco en las Cuevas del Salnitre, en Collbató, a sus 71 años. Sin embargo, lo que en un comienzo se presentó como un accidente natural, con el tiempo, el Juzgado de Instrucción número 5 de Martorell abrió una investigación sobre el fallecimiento. Tal y como deslizó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la causa continúa bajo secreto y, aunque no existe ninguna imputación formal contra ninguna persona, el nombre de su hijo Jonathan ha sido objeto de atención -debido a que fue el único acompañante del empresario en el momento del accidente-.

Desde entonces, la máxima de su familia ha sido el silencio tras emitir un contundente comunicado: «La familia Andic no ha hecho ni hará comentarios durante todos estos meses sobre el fallecimiento de Isak Andic. Continuará colaborando con las autoridades y confía en que se demostrará la inocencia de Jonathan Andic».