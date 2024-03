Hiba Abouk cuenta el día que Brad Pitt la confundió con Angelina Jolie

Hiba Abouk acudió al programa Martínez y Hermanos, el pasado lunes, en calidad de invitada, junto a Paco León y Leo Harlem. Allí, los tres se enfrentaron al mítico juego de las preguntas del espacio televisivo, donde Dani Martínez, el presentador, les obligó a responder si alguna vez les habían confundido con otro famoso por la calle. Era en ese momento cuando la actriz se lanzó a compartir el día que Brad Pitt se pensaba que era Angelina Jolie, una anécdota que dejó boquiabiertos a gran parte de los telespectadores.

«Fue en el estreno de la película Babylon, el año pasado, en París. Él pasó por mi lado, me vio y se le cambió la cara. Yo me di cuenta de que me estaba mirando más de lo normal y entonces me dijo ‘hola’ y yo le saludé obviamente. Y se fue», relataba la intérprete de origen tunecino. «He de decir que era una sala cerrada en la que había pocos invitados, ósea que tampoco había cien personas alrededor», proseguía explicando.

Detallando aún más en profundidad su encuentro con el protagonista de Bullet Train, Abouk explicaba que su presencia en el evento mencionado se debía a la íntima amistad que mantiene con Li Jun, una de las participantes del elenco de la película Babylon. Después del acto, fue su amiga la que le comentó que Brad Pitt le había dicho que se parecía mucho a su ex mujer.

Por otro lado, haciendo referencia a la batalla en los juzgados que protagonizó el ex matrimonio, Hiba Abouk utilizó un tono bromista para definir la cara que se le quedó al actor cuando la confundió con la madre de sus hijos: «Pensaría en la orden de alejamiento. Vete tú a saber lo que tiene», decía entre risas.

Regreso vida pública

La visita de Hiba Abouk al plató de Martínez y Hermanos supone la reactivación de la vida pública de la actriz. Cabe recordar que, en los últimos meses, la protagonista de la serie El Príncipe ha atravesado por uno de los capítulos más dolorosos de su vida tras su ruptura con Achraf Hakimi, futbolista y padre de sus dos hijos. El fin de su historia de amor llegó poco tiempo después de conocerse la denuncia que había recibido el jugador tras ser acusado, presuntamente, de haber violado a una joven en su propio domicilio francés.

Hiba Abouk en el podcast ‘A solas con…’ presentado por Vicky Martín Berrocal./ YouTube

Un año después del suceso, la actriz confesó a Vicky Martín Berrocal durante su entrevista para el podcast A solas con… cómo lo había pasado en los últimos meses: «He tenido momentos durísimos. Me quedé consumida. Me consumí físicamente, era una decisión muy dura para mí. Yo lo dejé todo por mi familia, y mi familia se rompió», comentaba.

No obstante, en sus declaraciones, Hiba se mostró visiblemente orgullosa de cómo había vuelto a su profesión y cómo había salido hacia delante: «Yo tomé la decisión de dejar mi profesión a un lado para estar con mis hijos y mi marido. Una vez me dejó mi marido yo retomo mi trabajo, cojo a mis niños, se vienen conmigo a Madrid y vuelvo a la vida. Y sufro porque cualquier desamor es duro, pero tenemos salud, ¿no? Pues a trabajar», sentenciaba.