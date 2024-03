Hiba Abouk, de 37 años, vuelve a estar de actualidad. La actriz, que siempre ha sido muy discreta con su vida privada, en ocasiones como la narrada a continuación, deja al desnudo su faceta más natural, sincerándose como nunca. Y es que, de acuerdo con su reciente entrevista, la que fuera protagonista de El príncipe ha recuperado la estabilidad y el optimismo tras su dramático proceso de divorcio del futbolista Achraf Hakimi, padre de sus dos hijos. La noticia de su separación se hizo pública en marzo del año pasado, cuando el ex jugador del Real Madrid ya había sido imputado por una presunta violación a una joven de 24 años, que habría tenido lugar en el domicilio que el ya ex matrimonio compartía en París. Por ahora, la investigación sigue su curso.

Hiba Abouk / Gtres

Hiba Abouk se sincera

Al margen de esta delicada situación, Hiba ha dado un paso al frente y se ha sincerado como nunca en su última entrevista para el podcast A solas con…, presentado por Vicky Martín Berrocal. En conversación con la diseñadora, la actriz ha hablado del proceso tan complicado que vivió teniendo en cuenta que su nombre se colocó en el disparadero mediático.

«Han pasado muchas cosas en mi vida en este último año. Muchos cambios. Muchas cosas muy buenas últimamente y muchas cosas muy duras de encajar también, que te hacen más fuerte y que te hacen replantearte todo lo que tienes alrededor», ha reflexionado. «He tenido momentos durísimos. Me quedé consumida, consumida físicamente. Fue una decisión muy dura para mí. Lo dejé todo por mi familia y mi familia se rompió», ha contado en un primer momento abriéndose sobre cómo ha vivido estos últimos meses.

Por otro lado, también ha indicado que «ha habido muchos cambios de última hora»: «Una ruptura amorosa, un divorcio… Todo eso con niños de por medio es una dimensión mucho más grande, ya no tomas decisiones solo por ti», ha asegurado. «Lo más importante para mí era salir y que cualquier decisión que tomáramos fuera pensando en los niños, que son los importantes, que no les perjudicara a ellos ni lo más mínimo nada de lo que estaba pasando», ha reiterado.

Hiba Abouk y Achraf Hakimi en Cannes / Gtres

La intérprete, que ya ha pasado por el proceso de sanación tras la ruptura, ha confesado que se refugió en sus amigos y familia, quienes le han dado su «apoyo incondicional» en todo momento. Asimismo, recurrió al «boxeo, el pilates y el yoga» para poder «desfogarse»: «Me conozco bastante. Llevo muchos años haciendo terapia, autoconocimiento para ayudarme a mi misma, a la gente que tengo alrededor… Seguro que me queda mucho por conocer, pero me conozco bastante y cuando hago las cosas bien me las aplaudo y cuando las hago mal también me lo digo», ha añadido.