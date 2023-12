Fue el pasado mes de abril cuando Hiba Abouk emitió un comunicado confirmando su ruptura definitiva de Achraf Hakimi tras la imputación del futbolista por presuntamente haber abusado sexualmente de una joven de 24 años tras visitarlo en su domicilio, en Boulogne-Billancourt, en febrero. Sin embargo, no ha sido hasta ahora que la intérprete de El Príncipe ha hablado sobre ello públicamente durante la presentación de la película de Juan Antonio Bayona, La sociedad en la nieve, que se ha convertido en una de las seis candidatas a Mejor Película de la 81 edición de los Globos de Oro.

Preguntada expresamente por ello, Hiba ha desvelado que ha perdonado completamente a su ex marido y, que entre ellos, existe una cordialidad por el bien de sus dos hijos en común, Amín y Naím, de tres y un año respectivamente. Asimismo, la actriz ha dicho que a lo que da más importancia ahora a la hora de escoger un nuevo amor es a los «valores». «El amor siempre tiene que ser de verdad y uno siempre tiene ganas de enamorarse. Aprendes, eres más exigente, son lecciones de la vida», ha dicho.

Hiba Abouk en la presentación de una película en Madrid / Gtres

Desde que se conociera la investigación al deportista, Hiba solo se había dejado ver públicamente -y a medias-, a través de su perfil en Instagram, donde reúne a más de un millón de seguidores, y en el que fue su regreso a Madrid, en marzo, con sus hijos en común con el acusado, en un intento por llevar una vida normal en medio del vendaval. Ya entonces, pese a la negativa de los protagonista, se habló de un posible distanciamiento entre la pareja y de la petición de divorcio por parte de la actriz al defensa del Paris Saint-Germain F. C. de la Ligue 1 de Francia (PSG).

«Hoy me siento en el deber de hacer público este comunicado para manifestar mi estado de ánimo y aclarar en primera persona las informaciones erróneas que circulan. Y aun cuando en determinados temas o asuntos delicados el silencio puede favorecer, tengo la necesidad perentoria de explicarme, para así poder retomar mi vida personal, pública y profesional de la manera menos perjudicial y traumática posible, protegiendo por encima de todo a mis hijos que son, como no puede ser de otra manera, mi absoluta prioridad», fueron las palabras con las que la actriz de origen tunecino y libio comenzó a detallar su determinación.

«La realidad es que hacía ya un tiempo que después de meditarlo mucho el padre de mis hijos y yo tomamos la decisión de poner término a nuestra relación de pareja, mucho antes de los hechos acontecidos en los que me he visto involucrada mediáticamente y de los cuales soy totalmente ajena. Después de tomar la decisión de separarnos legalmente y dejar de convivir, a la espera de los trámites de divorcio, quién iba a imaginar que además de enfrentarme al consabido dolor que acarrea una separación, y aceptar el duelo que conlleva el fracaso de un proyecto familiar al que me había entregado en cuerpo y alma, tendría que enfrentarme a esta ignominia», añadió.

Hiba Abouk en la presentación de una película en Madrid / Gtres