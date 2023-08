Hiba Abouk, radiante en su cita con el cine español tras meses ausente

Después de la tormenta llega la calma, o al menos, eso dicen. Hiba Abouk ha reaparecido en la premiere de Mi soledad tiene alas, el primer film bajo los mandos de Mario Casas, que se ha celebrado en la tarde del jueves en Madrid. Con una gran sonrisa la que fuera protagonista de El príncipe ha posado en el photocall habilitado. Para la ocasión ha escogido un look informal y desenfadado, compuesto por una minfalda negra, camiseta a tono y zapatillas de deporte.

Hiba Abouk en un acto en Madrid / Gtres

Aunque los medios la ha reclamado nada más verla, ha optado por la misma línea de siempre, la de la discreción, sobre todo, ahora, que sabe que sus declaraciones son de lo más esperadas por la polémica que ocurrió con su ex pareja, Achraf Hakimi, al ser acusado por una presunta agresión sexual a una joven.

Hiba Abouk la premiere de la película dirigida por Mario Casas / Gtres

Después de pasar un verano junto a sus dos hijos en Túnez, su país de origen, parece que ha retomado su agenda laboral con gran alegría, resurgiendo así de sus propias cenizas como un ave fenix. Y es que, el 2023 no empezó de la mejor manera para la actriz. Nada hacía presagiar que su historia de amor con el futbolista, que comenzó en 2018, iba a terminar de manera inesperada. Pero ocurrió.



Hiba Abouk, muy sonriente / Gtres

Primero salió a la luz que, presuntamente, Achraf Hakimi tuvo un encuentro con una joven de 24 años, que después de estar con él decidió no tener relaciones sexuales, momento en el que se habría producido la violación, tal y como informó Le Parisien. El citado medio francés dio a conocer que la denunciante y el futbolista comenzaron a tener una primera toma de contacto el pasado mes de enero a través de Instagram. Sin embargo, no fue hasta el 25 de febrero cuando la joven se desplazó hasta su domicilio de París, Francia.

Poco después, Hiba confirmó su separación a golpe de comunicado. «Hoy me siento en el deber de hacer público este comunicado para manifestar mi estado de ánimo y aclarar en primera persona las informaciones erróneas que circulan», comenzó el escrito emitido por El País, en el que reconoció que necesitó tiempo para dirigir «este shock». «La realidad es que hacía ya un tiempo que, después de meditarlo mucho, el padre de mis hijos y yo tomamos la decisión de poner término a nuestra relación de pareja, mucho antes de los hechos acontecidos en los que me he visto involucrada mediáticamente y de los cuales soy totalmente ajena», añadió.

Hiba Abouk y Achraf Hakimi en un evento / Gtres

«Después de tomar la decisión de separarnos legalmente y dejar de convivir, a la espera de los trámites de divorcio, quién iba a imaginar que además de enfrentarme al consabido dolor que acarrea una separación, y aceptar el duelo que conlleva el fracaso de un proyecto familiar al que me había entregado en cuerpo y alma, tendría que enfrentarme a esta ignominia», continuó explicando. Esta ha sido la única vez que la intérprete ha hablado sobre ello. Por ahora, prefiere mantenerse en un discreto segundo plano para evitar dar más detalles de su vida personal.