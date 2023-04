Este 2023 no ha comenzado del todo bien para Hiba Abouk y Achraf Hakimi. La ya ex pareja ponía punto final a su historia de amor después de ser padres de dos hijos en común y cuatro años juntos, ya que iniciaron su relación en 2018, aunque la confirmaron en 2019. Recientemente, el jugador del PSG ha sido acusado de un presunto delito de agresión sexual a una joven de 23 años. Poco después de salir esto a la luz, la actriz que formó parte del elenco principal de El Príncipe lanzaba un comunicado anunciando su separación.

La cosa no queda ahí. Con lo que no contaba Hiba al divorciarse era que el deportista había puesto a nombre de su madre su fortuna, movimiento que ponía en jaque a la actriz, tal y como reveló First Mag. Ahora, la madre de Achraf ha hecho unas declaraciones cuanto menos llamativas que, como era de esperar, no han pasado desapercibidas. «Si ha tomado alguna decisión para protegerse a sí mismo, no estoy al tanto de ello. ¿Cuál es el problema si la noticia es cierta? Si mi hijo no hace esto, no podría deshacerse de esa mujer», ha contado en Morocco World News. Palabras con las que deja clara su postura ante los últimos acontecimientos que han girado en torno a Abouk y su hijo.

El comunicado de Hiba Abouk

Aunque la discreción siempre ha estado presente en la vida de Hiba Abouk, lo cierto es que la intérprete rompió su silencio en medio de las especulaciones y tas colocarse en primera plan mediática a nivel internacional. «Después de tomar la decisión de separarnos legalmente y dejar de convivir, a la espera de los trámites de divorcio, quién iba a imaginar que además de enfrentarme al consabido dolor que acarrea una separación, y aceptar el duelo que conlleva el fracaso de un proyecto familiar al que me había entregado en cuerpo y alma, tendría que enfrentarme a esta ignominia. Queda confiar en el buen hacer de la justicia dada la gravedad de la acusación. Huelga recalcar que en mi vida siempre he estado y estaré del lado de las víctimas (…)», explicó

Texto en el que hizo alusión al entramado judicial en el que se encuentra el futbolista en esto momentos tras haber sido acusado de violar a una mujer de 23 años en su domicilio de París, Francia, el pasado mes de febrero, tal y como dio a conocer Le Parisien. Pese a lo ostentoso del asunto, el jugador se mantiene en un discreto segundo plano atendiendo con normalidad a sus compromisos profesionales, ajeno a lo que se lleva comentando de él en las últimas semanas.

Por su parte, Hiba Abouk parece que ha vuelto a estar más activa en las redes sociales tras dar a conocer su postura ante los medios de comunicación y, es que, durante un tiempo desapareció del universo 2.0 en un intento de salvaguardar su privacidad en un momento clave de su vida.