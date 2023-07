Hiba Abouk: las imágenes de su retiro vacacional tras la polémica

Unas parejas renacen, como la formada por Tamara Falcó e Íñigo Onieva y, otras llegan a su fin, como es el caso de Hiba Abouk y Achraf Hakimi. Formaban uno de los matrimonios más estables de la crónica social de nuestro país, sin embargo, y contra todo pronóstico su historia de amor, que comenzó en 2018, no terminó de la mejor manera. La noticia la confirmó la propia actriz a través de un comunicado después de que trascendiera que el futbolista del PSG había sido acusado por una presunta agresión sexual a una joven de 24 años, tal y como informó el medio francés Le Parisien.

Hiba Abouk y Achraf Hakimi en Cannes / Gtres

Este es, por tanto, el primer verano en solitario de la ex pareja. Aunque Hiba suele hacer gala de su habitual discreción ha querido abrir el álbum familiar a través de la ventana de Instagram. En él, la intérprete posa por algunos de los lugares más impresionantes de Túnez, destino que ha escogido para evadirse durante la temporada estival. Precisamente, el mencionado enclave es el país de sus padres y donde ella ha pasado gran parte de su infancia. Junto a ella sus dos pequeños, fruto de su relación con Hakimi.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hiba Abouk (@hiba_abouk_)

A tenor de las fotografías que ha publicado se puede ver cómo se lo ha pasado en grande rodeada de su entorno más cercano. Para la ocasión y evadirse de la rutina, Abouk ha elegido la localidad tunecina de Sidi Bou Said, en la que predominan unas playas de aguas cristalinas y calles con encanto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hiba Abouk (@hiba_abouk_)

A sus 36 años y tras un complicado y polémico divorcio, Hiba Abouk está focalizada en esta nueva etapa de su vida, teniendo como prioridad el cuidado de sus hijos. Pese a ser un personaje de interés en el papel cuché debido a lo acontecido en los últimos meses el silencio de la intérprete sigue marcando las directrices de su hoja de ruta. De sus últimas declaraciones destacó el dolor que le había producido la separación. «Quién iba a imaginar que además de enfrentarme al consabido dolor que acarrea una separación y aceptar el duelo que conlleva el fracaso de un proyecto familiar al que me había entregado en cuerpo y alma, tendría que hacer frente a esta ignominia. He necesitado tiempo para digerir este shock», explicó en el comunicado emitido a El País. Esa fue la única vez que la actriz se pronunció sobre su esfera más personal y no es de extrañar, ya que cada vez que hace una reaparición pública lo hace por motivos meramente profesionales.

Por su parte, Achraf Hakimi ha hecho lo propio y también ha disfrutado de unos días de vacaciones en un enclave en el que el mar ha sido el protagonista de su retiro, tal y como se puede ver en su cuenta oficial de Instagram.