Georgina Rodríguez es la mujer del momento. Modelo, influencer, bailarina, novia y, sobre todo, madre. Está literalmente en todas partes. Desde la campaña de Marciano para Guess hasta imagen de Elizabetta Frachi; de Riad a Venecia, pasando por Almería para protagonizar el videoclip de Sebastian Yatra: la novia de Cristiano Ronaldo vive uno de sus mejores momentos vitales y profesionales. Un momento que es fruto de su esfuerzo y de una estrategia minuciosamente programa por Ramón Jordana y el equipo de Angels Project que la representa. Sin embargo, entre las asignaturas pendientes está triunfar entre las WAG’s. A la de Jaca nunca se la ve con otras mujeres de futbolistas y LOOK desvela en exclusiva los motivos.

Venecia, septiembre de 2023. Nuestra heroína multimedia y polifacética pisa con garbo la alfombra roja del festival de cine italiano. Lo hace ataviada con un vestido rojo inspirado en la película Pretty Woman con el que consigue hacer un guiño al séptimo arte y, además, ser centro de atención. En la trastienda le acompaña su guardia pretoriana, sus amigos de verdad. Está su hermana Ivana, su gran amiga Elena Pina, el periodista Iván González, su maquillador y su peluquero; junto a su representante, se podría decir que estas son las personas en las que más confía. Nada más terminar el festival, todos se van unos días a Cabo de Gata, provincia de Almería, para rodar un videoclip con el colombiano Sebastian Yatra. Gio es la estrella del vídeo, pero en él también podemos ver a sus amigos. Quien tiene un amigo tiene un tesoro, pero siendo la hispano-argentina una celebridad a gran escala sorprende que no haya cosechado otras amistades más allá de su círculo de siempre.

Georgina Rodríguez en el Festival de Venecia / Gtres

Según ha podido saber LOOK, Georgina es muy desconfiada. La influencer es «una mujer muy, muy cerrada, muy poco dada a gestos exuberantes en público. Es cariñosa y cercana con los suyos, pero ya. Cuando ha tenido que convivir con algunas mujeres de futbolistas, sea en la selección portuguesa o en los distintos clubes por los que ha pasado CR7 siempre la he visto incomoda». Otro testimonio familiar de una conocida WAG asidua a los partidos de la selección lusa refiere: «Mis amigas y yo hemos coincidido con ella en palco muchas veces, sabe perfectamente quiénes somos, nunca nos saluda. Es más, nos rehuye. No sabemos a qué responde, pero creemos que es inseguridad. Siempre está tensa si no tiene a sus amigos cerca». La inseguridad es, sin lugar a dudas, la palabra más repetida entre otras mujeres que la han tenido cerca: «Yo cuando voy a palco también me llevo a mi hermana o a alguna amiga, aparte de mis hijos. Nos saludamos todas. Las mujeres de los futbolistas de la selección estamos muy unidas. Nos unen nuestros maridos, nuestro país. Georgina parece estar incómoda y es inaccesible».

La postura de la familia del jugador vs. Gio: cara y cruz

La actitud de los Aveiro en los partidos contrasta mucho con la de Georgina. La familia de Ronaldo se muestra cercana y vivaracha: «Si tienen problemas entre ellas ni lo sé ni me meto. Pero si que es verdad que las hermanas de Ronaldo y su madre vibran como locas, te hablan, te saludan…Yo he intentado acercarme a Georgina un par de veces. Fue correcta pero nada más. Está claro que no quiere muchas confianzas con el resto».

Cristiano Ronaldo junto a su madre, Dolores Aveiro, y Georgina Rodríguez / Gtres

El precedente: Rosalía

Si pensamos en las amistades de Georgina nos viene a la cabeza automáticamente su grupo de ‘Las Queridas’. Que mantenga a sus amigos de siempre es bonito y demuestra que quizá la fama no la haya cambiado tanto, o que por el simple hecho de ser una celebridad no se siente obligada a cambiar de amigos o a vivir rodeada de gente rica, guapa y famosa. No hay más que ver en su docureality Soy Georgina cómo de forzado es el momento en el que se encuentra con Rosalía. Dicen las malas lenguas que ambas se detestan. Será falta de química o inseguridad. Sea como fuere, es que al igual que la canción de Yurena, Gio bien puede cantar aquello de «No cambié, no cambié, no cambie. Sigo siendo la misma…».