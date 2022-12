Con la filosofía de vivir cada instante como si fuera el último, las novias y esposas de las estrellas de la Selección Española han querido disfrutar de Qatar todas juntas. El trascendental partido de octavos de final del Mundial que España juega este próximo martes (16.00 horas) ante Marruecos obliga al combinado de Luis Enrique a ganar para seguir vivir en la competición más importante del mundo. De caer derrotados significaría decir adiós y con ellos volverían sus parejas.

La reunión de féminas tuvo lugar este pasado fin de semana. Todas se pusieron sus mejores galas y se reunieron para cenar en Tatel, uno de los mejores restaurantes del planeta y que también tiene sede en Doha. Un planazo del que hemos sido testigos a raíz de Beatriz Espejel. La mujer de Koke ha sido una vez más quien ha coordinado todo el desplazamiento a Qatar del grueso de las novias de los jugadores , con el fin de arropar a los responsables de hacer soñar a todo un país.

Una agradable velada que dejó la icónica fotografía que formaron las parejas de las estrellas de la Selección Española. Allí se dejaron ver Paula Batet (Pau Torres), Carmen Mora (Sarabia), Alice Campello (Morata), Patricia Charlotte (Marcos Llorente), Sira Martínez (Ferrán Torres e hija de Luis Enrique), Romarey Ventura (Jordi Alba), Sandra Garal (Asensio), Daphne Cañizares (Carvajal), Marta Marchena (Carlos Soler) y Elena Galera (Sergio Busquets).

Las Wags más conocidas para el gran público son Sandra Garal, Elena Galera, Beatriz Espejel y Alice Campello. La influencer italiana no ha dudado en viajar hasta Oriente Medio pese a estar embarazada de su cuarto hijo junto al delantero madrileño. Álvaro Morata está siendo el mejor jugador de la Selección Española y con 3 tantos es el máximo anotador. Varias de las esperanzas de superar al combinado marroquí pasan por sus botas.

Lo cierto es que el papel de las novias de los jugadores en Qatar no es ni mucho menos fácil. Han viajado hasta allí con la certeza de que no podrían pasar todo el tiempo que les gustaría junto a sus parejas, pero eso no les ha echado para atrás sino más bien todo lo contrario. Aprovechan cada rato libre que Luis Enrique les otorga, por pequeño que sea, como sucedió a finales de la semana pasada, cuando pudieron reunirse con sus chicos.

Beatriz Espejel suele ser quien lleva la voz cantante. «La Federación es quien organiza todo para que estemos juntos. Aunque no es obligatorio, solemos estar todos porque tenemos una relación buenísima. En la Eurocopa lo pasamos genial (…) voy a hacer vídeos de cómo vivimos los partidos los familiares más cercanos para que conozcáis más allá de la parte del jugador», decía antes de emprender rumbo a Qatar. Ahora esperan seguir allí mucho más tiempo porque sería la mejor señal posible, que la Selección Española sigue avanzando rondas.