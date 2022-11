Así es Sira Martínez, la desconocida WAG que es hija de Luis Enrique y pareja de Ferran Torres

Hace tan solo unos días que el Mundial de Fútbol de Qatar ha comenzado, y sin embargo, la polémica que gira en torno a él no ha hecho más que crecer. No obstante, la Selección Española afronta este nuevo reto con la mayor de las ilusiones y con el único objetivo de traer el segundo trofeo de esta índole a nuestro país. Una tarea que reposa sobre los hombros de Luis Enrique, que como seleccionador de La Roja no ha dudado en ganarse el cariño de los espectadores más allá de las canchas, sacando a relucir una nueva faceta como streamer que no ha pasado desapercibida.

Dentro del universo 2.0, el entrenador ha tenido oportunidad de hablar largo y tendido con sus seguidores de una manera distendida, dejando entrever que posee un carácter cargado de humor. Prueba de ello es la divertida broma que hizo sobre su hija Sira y su yerno, Ferran Torres, asegurando que este último sería “su prolongación en el campo”, ya que sino “le coge su hija y le corta la cabeza”. Unas palabras que Luis Enrique pronunciaba entre risas, sin llegar a imaginar que causarían una gran repercusión, haciendo que su hija se convierta en el centro de todas las miradas.

Y es que, hasta ahora habían sido muy pocas las personas que se habían parado a pensar que Sira Martínez goza de una estupenda relación amorosa con el jugador de la Selección Española y del FC Barcelona, estando a punto de cumplir dos años de noviazgo y habiendo superado inconvenientes como el de la distancia, cuando el deportista formaba parte del Manchester City. Algo que demuestra que la joven permanece firme en sus convicciones, y que ningún bache puede anteponerse en su camino cuando se trata de algo que quiere de verdad.

Gracias a esta pequeña broma, ha podido saberse un poco más sobre el lado más personal y hasta ahora desconocido de Sira Martínez. Cuando tan solo era una niña, la hija del seleccionador español ya intentó vincularse a su padre por medio de la práctica de fútbol, un deporte con el que parecía no encajar del todo bien hasta que finalmente descubrió su pasión por la hípica. Tanto es así, que cuando tenía 13 años recibió su primer poni de la mano de sus padres, convirtiéndose posteriormente en una perfecta amazona con una gran trayectoria profesional por delante, sobre todo teniendo en cuenta que es campeona de España en la categoría de jóvenes jinetes. Una tarea que compagina con los estudios de Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Abierta de Cataluña y un reciente crecimiento en redes sociales gracias a su contenido, principalmente centrado en moda.

La fiel compañera de su padre

Sabiéndose que Luis Enrique tuvo que vivir la triste pérdida de su hija menor, Xana, con tal solo nueve años de edad después de haber luchado contra un osteosarcoma, Sira y su hermano Pacho se han convertido en los apoyos fundamentales de su padre y de su madre, Elena Cullel. Prueba de ello son algunas de las publicaciones de la joven en Instagram, en las que no duda en deshacerse en elogios ante sus progenitores y todas aquellas personas que permanecen a su alrededor.