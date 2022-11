La cita más importante del fútbol ya está calentando motores. Mañana, 20 de noviembre, el Mundial dará el pistoletazo de salida con un partido entre el equipo nacional y Ecuador, dando comienzo a 18 días en los que se sucederán 63 partidos para elegir a la mejor selección del mundo, que conseguirá quitarle -o no- el puesto a Francia. Y es que, aunque el foco está puesto en los jugadores de la Selección Española, lo cierto es que la gran protagonista -antes de empezar- ha sido Letizia.

La monarca, tal y como ha informado la Casa Real, no acompañará a Felipe VI en su viaje a Qatar. Será el Rey, en solitario, quien viajará el próximo miércoles 23 para presenciar el primer partido de la Selección de nuestro país. Aunque se desconocen las razones por las que la monarca ha tomado la decisión de no ir al Mundial, lo cierto es que se podría deber a las críticas que ha recibido el país por la vulneración de los derechos humanos que está llevando a cabo. Pues, no es ningún secreto, que la Reina es una de las royals más comprometida con este tema y, sobre todo, con los derechos de las mujeres.

Mientras Felipe VI disfruta de una de sus pasiones, Letizia atenderá uno de sus compromisos oficiales. Tal y como figura en su agenda oficial, la madre de la princesa Leonor estará presente en el 20º aniversario de la Red Local de Oficinas Técnicas Laborales de la Diputación de Barcelona, presidiendo la sesión sobre la salud mental y mundo laboral.

Letizia se suma así a la lista de personalidades que han dicho ‘no’ a esta invitación. Famosos como Shakira o Dua Lipa han tomado la determinación de no cantar en este Mundial al celebrarse en un país con unas bases humanitarias cuanto menos cuestionables. Y es que, aunque ninguna de las dos ha dado explicaciones, lo cierto es que la colombiana tomó la decisión a última hora. Asimismo, Chanel, que ha puesto voz a la canción de España para esta cita del fútbol, también ha rechazado actuar en Qatar por tener claros sus principios.

En cuanto a la realeza, tanto el príncipe Federico de Dinamarca como Guillermo de Holanda tampoco estarán presentes en toda la competición. Es por ello que, la Casa Real danesa ha sentenciado que no enviará a nadie en representación gubernamental. ¿El motivo? El mismo, las críticas sobre la vulneración de los derechos humanos del país árabe. “Como he subrayado varias veces, la selección tiene todo mi apoyo independientemente del lugar del mundo en el que juegue. Esta vez tengo muchas ganas de animar al equipo desde casa”, ha dejado por escrito el heredero al trono danés en sus redes sociales.

Pero, antes de poner rumbo al Mundial, Felipe VI y Letizia darán el comienzo a la semana mañana, domingo 20, con una cita en el Palacio Real, donde se reunirán con los participantes de la 68ª Asamblea Parlamentaria de la OTAN. Una semana que continuará el lunes, presidiendo la XXX reunión de la Comisión Delegada de la Fundación Princesa de Girona. En ausencia de la princesa Leonor, que se encuentra estudiando en Gales, serán los Reyes los que participarán en su nombre.