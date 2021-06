La cuenta atrás ha llegado a su fin. Tras meses de incertidumbre al no saber si se podría celebrar la Eurocopa 2021, finalmente todo ha salido bien y arrancará este 11 de junio. Hecho que confirma que la vacunación masiva y las medidas sanitarias están haciendo su efecto frente a la Covid-19. Quien está deseando comenzar la competición es Cristiano Ronaldo, convocado con la selección de Portugal. Además, es el capitán del equipo que ya ha logrado un trofeo en esta modalidad. “Preparados”, ha escrito el que fue jugador del Real Madrid en una instantánea en la que aparece con parte de su equipo.

Georgina Rodríguez, quien sigue los pasos muy de cerca de su pareja, ha querido tener un emotivo gesto con él, ya que sabe que alzarse con el primer puesto es lo que más desea el portugués. “Buena suerte, amor”, ha comentado en un ‘post’ en el que aparece en un estadio de fútbol luciendo una camiseta de la selección lusa con el número que siempre luce el delantero. Detalle que demuestra que la pareja se apoya en todos sus proyectos profesionales y que se encuentran en un buen momento de su relación.

Un noviazgo que comenzó en 2016 en un encuentro fortuito en una tienda de Gucci en Madrid en la que trabajaba la modelo como dependienta. «Días después nos volvimos a ver en el evento de otra marca y fue entonces cuando pudimos hablar en un ambiente relajado, fuera de mi ambiente de trabajo. Fue amor a primera vista para ambos», confesó en una ocasión la bailarina. «Me llamó la atención la altura, el cuerpo y la belleza. Estaba temblando frente a él, pero se encendió una chispa. Soy muy tímida y me agité frente a una persona que, con una sola mirada, me tocó profundamente. Luego la forma en que Cristiano me trata, me cuida y me ama hizo el resto», explicó Georgina en una entrevista a la revista ‘Grazia’.

Fruto de su romance, un año después nació su primera hija en común, Alana Martina, que justo coincidió con la llegada de los mellizos, Eva y Mateo, que nacieron por gestación subrogada. Juntos, han formado una bonita familia al lado de Cristiano Jr., el hijo mayor de Cristiano Ronaldo.

Eurocopa 2021

Cristiano Ronaldo va a por todas y se quiere llevar a casa el trofeo de esta Eurocopa tras triunfar en la anterior, que tuvo lugar 2016. Pese a las adversidades que tuvo que pasar la selección de Portugal, venció a Francia con un 1-0. Marcador con el que se proclamaron ganadores. «Vamos a intentar ganar todos los partidos», dijo en una entrevista sobre la nueva oportunidad que tiene por delante para demostrar a Europa sus dotes futbolísticas. Es necesario recordar, que Ronaldo es portador de cuatro Balones de Oro. Trofeo que demuestra que ha hecho historia del fútbol gracias a su don dentro del terreno de juego.