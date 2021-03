Cristiano Ronaldo vive su peor momento desde que llegara a Italia hace tres años. La sorprendente eliminación de la Juventus en octavos de final de la Champions League ha puesto el foco de las críticas sobre su figura y los titulares de los periódicos no tienen compasión alguna. «Traicionados por Cristiano», «decepcionante» u «Oscuro» son algunos de los adjetivos que se pueden leer en las primeras páginas de los diarios deportivos hoy.

La estrella del equipo turinés cuajó una eliminatoria contra el Oporto muy discreta. No apareció en ninguno de los dos partidos y no marcó la diferencia cuando sus compañeros más le necesitaban. Todo lo contrario a lo que se espera de uno de los mejores futbolistas del planeta y que acostumbra a ser decisivo:» A Cristiano lo ficharon para competir al máximo nivel en la Champions. En las primeras dos temporadas se desmoronó el resto del equipo, esta vez él también. Ahora mismo yo no le renovaba», dice un conocido periodista italiano.

Incluso leyendas del equipo ‘juventino’ como Fabio Capello atacaron directamente a Cristiano Ronaldo: «Ha cometido errores imperdonables, no tiene excusas». Otro de los grandes nombres de la historia ‘bianconera’ es Alessandro Del Piero, quien también se quejó del partido del portugués: «Cristiano tiene responsabilidades, desperdició un cabezazo…».

Ronaldo sabe que no estuvo a la altura de lo que se esperaba de él y por eso se le pudo ver completamente abatido a la finalización del encuentro. Estas fuertes críticas llegan en un momento complicado y podrían ser cruciales en un futuro. En las últimas semanas se ha hablado de que el novio de Georgina Rodríguez podría dejar la Juventus este próximo verano en busca de su última gran aventura como profesional. De hecho, se ha especulado con que podría regresar al Real Madrid o incluso volver al Manchester United o Sporting de Lisboa, equipos donde ya ha jugado antes.

El ariete de Madeira busca revertir las críticas, pero lo cierto es que la situación deportiva para él no es la mejor. Está eliminado de la Champions a las primeras de cambio, a 10 puntos del líder en Liga y con solo una posibilidad de ganar un título, la Coppa. No obstante, durante su carrera siempre ha demostrado ser un futbolista muy ambicioso, capaz de sobreponerse a cualquier obstáculo.

Para lograrlo contará con el apoyo inestimable de Georgina Rodríguez. La modelo española ha estado junto a él en las duras y en las maduras. Los dos han formado una familia idílica junto a sus hijos en Turín. Es habitual verles compartir instantáneas junto a los pequeños en su espectacular casa ubicada en la colina de la ciudad italiana. Uno de los últimos planes que celebraron fue una merienda en la que no faltaron los sándwiches, refrescos, globos y demás decoración para hacer las delicias de su hija, Alana Martina, así como del resto de hermanitos: Cristiano Jr y los mellizos, Eva y Mateo.

Georgina apoya públicamente a su chico y lo hace entre continuos rumores de boda. Sin embargo y pese a lo bien que va su relación, la pareja no tiene prisa por darse el sí quiero. Lo que no es descartable, ni mucho menos, es que dentro de unos meses se vean obligados a hacer un cambio de aires. La Juventus está en caída libre y Cristiano Ronaldo ha dejado de ser ese icono al que todos rinden pleitesía. La sombra de la duda se cierne sobre él cada vez con más proximidad. ¿Habrá novedades pronto?