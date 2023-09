Georgina Rodríguez es un filón inagotable en Portugal. La novia de Cristiano Ronaldo es noticia día si y día también y no solo se debe al factor CR7. Otras novias tuvo el jugador, algunas bastante mediáticas como Irina Shayk o Nereida Gallardo, pero ninguna alcanzó el estrellato ni la notoriedad que la hispano-argentina. En el país vecino sus cuotas de popularidad han ido in crescendo hasta tal punto que desde hace una semana la audiencia se puede sentar cómodamente en el sofá de su casa y ver a Georgina en prime time. Y no, no nos estamos refiriendo a su docu-reality Soy Georgina o porque haya decidido participar en algún programa de la televisión lusa. La razón se debe al estreno de la nueva telenovela Papel Principal -los portugueses llevan décadas teniendo como costumbre ver telenovelas en prime time- donde aparece un personaje que está inspirado en la de Jaca. LOOK tiene todos los datos.

Georgina Rodríguez en Cannes en 2023 / Gtres

Sofia Arruda es una guapa actriz portuguesa, bastante famosa y demandada. Lleva más de diez años interpretando los más diversos papeles en series de televisión y telenovelas. En Papel Principal, la reciente apuesta de la cadena SIC, interpreta a Denise, una joven aspirante a WAG, cuya máxima aspiración en la vida es pillar a un sugar daddy que la mantenga. El personaje, al que ha adjetivado como «una auténtica golosina», no ha pasado desapercibido y ha sido la propria artista la que ha admitido que se ha inspirado en Georgina para darle vida en el «culebrón» de las noches. En declaraciones a la revista TV 7 DIAS, Sofia habló de su personaje y de como «recurrió» a la novia del futbolista para construirlo: «Denise es una especie de fan número 1 de Georgina. Lo que busca en la vida es un millonario que la mantenga. En la telenovela veremos como se pasa todo el tiempo urdiendo planes para cazar hombres ricos que le den todo lo que ella cree que merece. Tiene un origen humilde y mientras no encuentra este hombre que la convierta en una mantenida, trabaja en una venta donde sirve a los clientes bocadillos de panceta».

Georgina Rodríguez en un evento en Madrid / Gtres

Telenovela en prime time en la cadena rival de Cristiano

Los espectadores de la telenovela no se han mostrado ajenos a esta curiosidad y los nombres Georgina y Sofia Arruda han sido recurrentemente asociados en las redes sociales. Gio se ve entonces en este caso como un auténtico Role Model para un cierto tipo de mujer. Verdad sea dicha, que lejos de ser ofensivo, el personaje de Denise es abordado desde el humor y está dotado de una calidez humana que Sofia Arruda le ha sabido dar. Lo que no deja de ser curioso es que Papel Principal es emitida en SIC, la cadena rival de la CMTV, por la que Ronaldo está pujando para convertir-se en el «Berlusconi» portugués. La guerra de las audiencias que no da tregua, aunque de momento, los números de la telenovela están siendo bastante discretos, habiendo sido su estreno el peor estreno de una telenovela en los últimos 15 años en Portugal. Será que los portugueses prefieren a la Georgina original.