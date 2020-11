Que George Clooney es una persona tremendamente generosa y amigo de sus amigos es algo que puede que no admita discusión después de terminar de leer este artículo. Y la mejor prueba de ello es la historia que él mismo ha contado, o mejor dicho, que ha confirmado. El caso es que desde 2017 se viene rumoreando que George regaló 1 millón de dólares (842.000 euros) a sus catorce mejores amigos. Un gesto que parecía bastante inverosímil pero al que el actor ha dado validez esta semana durante su entrevista en la edición estadounidense de la revista ‘GQ’. ¿Por qué lo hizo?

La historia se remonta al año 2013 y comenzó con la participación de Clooney en el reparto de la película ‘Gravity’. El film suscitó dudas a sus propios creadores y sucedió algo inusual en Hollywood, los productores dudando del éxito que iba a tener entre el público. Con el fin de evitar un batacazo que habría sido fatal para su economía, ofrecieron a los actores cobrar una parte de la recaudación que tuviera en taquilla, en vez de su caché habitual. Lejos de abandonar el barco, los protagonistas aceptaron.

¿Fue un fracaso la cinta? Nada más lejos de la realidad. El público enloqueció con ella y acudió en masa a los cines. Entre ellos, todo el círculo cercano a George Clooney. La Academia premió a la película con, ni más ni menos, que 7 premios Oscar. Aún hay más, ‘Gravity’ ingresó más de 730 millones de euros. Una auténtica locura.

Una vez consumado el éxito, George Clooney no se olvidó de sus amigos, esos que siempre han estado ahí cuando más lo ha necesitado y que le han arropado incluso en sus peores momentos profesionales: «Dormí en sus sofás cuando estaba arruinado. Me prestaron dinero cuando estaba en quiebra. Me ayudaron cuando lo necesité a lo largo de 35 años. Todos somos buenos amigos», relata en ‘GQ’. Fue entonces cuando decidió rascarse el bolsillo y reunir 14 millones de dólares (1 por cada amigo) para dárselos. Como no sabía cómo reunir tanto dinero, compró una vieja camioneta perteneciente a una floristería para meter allí todo el dinero.

La entrega iba a tener lugar en una velada entre colegas: «Marcad el 27 de septiembre de 2013 en vuestro calendario. Ese día todos os vendréis a cenar a mi casa», les dijo Clooney. Una vez sentados en la mesa, el intérprete sacó un mapa y señaló los lugares privilegiados a los que podía bajar gracias a que sus amigos un día le ayudaron.

Clooney se desmarcó regalándoles 1 millón y pronunciando unas bonitas palabras: «Escuchad, quiero que sepáis cuánto significáis para mí y cuánto os quiero en mi vida. Vine a Los Ángeles y tuve vuestro sofá para dormir. Soy muy afortunado de teneros en mi vida (…) algunos de vosotros estáis pasando por momentos duros y yo os quiero decir que no tenéis que preocuparos por la escuela de vuestros hijos ni por pagar la hipoteca». Y no solo eso sino que también se encargó de abonar las tasas correspondientes para que sus amigos disfrutasen del millón completo libre de impuestos.

Y es que dicen que quien tiene un amigo, tiene un tesoro…