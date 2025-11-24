Gemma Camacho no puede más. La reportera de El tiempo justo ha reaccionado a las nuevas informaciones sobre su relación con Cayetano Rivera que apuntan que su vínculo con el torero fue el detonante de la ruptura de Rivera con la presentadora Maria Cerqueira.

Gemma Camacho, tajante ante las nuevas informaciones

La postura de Gemma Camacho -desde que se la relacionara sentimentalmente con el hijo de Paquirri y Carmina Ordóñez-, ha sido tajante: no desmiente que conozca al torero, pero niega que sean pareja.

Esta noticia no solo ha copado numerosos titulares en España, sino también en el país vecino, donde Cayetano ha pasado mucho tiempo en los últimos años debido a su relación con Maria Cerqueira.

Gemma Camacho en las instalaciones de Mediaset. (Foto: Gtres)

Hace solo unos minutos, los reporteros han podido preguntarle a Camacho en la entrada de las instalaciones de Mediaset sobre si es cierto que intercambiaba mensajes con el diestro cuando este estaba aún con la portuguesa: «En Portugal dicen que te gusta mucho que estemos detrás de ti, te llaman cazafamosos». Aunque en un principio ha tratado de no responder, finalmente -y sobrepasada por la situación- ha roto su silencio de nuevo: «Yo lo que sé es que no puedo más y que me dejéis entrar a trabajar. No puedo más con esta situación».

Además de su relación con el hermano de Francisco Rivera, esta trama se ha convertido en un triángulo amoroso. Hace solo unos días, desde Vamos a ver desvelaron la opinión de Cerqueira, con la que el torero puso fin a su historia de amor el pasado mes de mayo tras dos años juntos. «Ha pasado página (Maria) y le da exactamente igual la nueva relación del torero. Ambos se llevan bien, aunque ahora mismo Maria se preocupa más por lo que le ha pasado a Cayetano estos días (refiriéndose a su accidente de tráfico contra una palmera) que por su nueva ilusión o amiga especial», apuntaron.

Maria Cerqueira y Cayetano Rivera en un evento. (Foto: Gtres)

Kike Calleja también arrojó luz sobre la nueva relación de Rivera. El colaborador televisivo desveló que Cerqueira pilló unos mensajes a Cayetano con Gemma que no le sentaron bien y que, este chat, fue la razón de su ruptura.

La verdadera relación de Cayetano y Gemma

Acostumbrada a ser la persona que da las noticias, Gemma se ha visto sacudida y abrumada por este huracán mediático. Sin embargo, y aunque con el paso de los días ha sido más reticente a la hora de contestar sobre este asunto, al principio quiso dejar claro cuál era su vínculo con el diestro.

«He hablado con Gemma y no quiere hablar en primera persona, pero sí quiere aclarar ciertos puntos e informaciones de todo lo que se lleva hablando», adelantó Leticia Requejo, que destapó la reacción de Camacho sobre su relación con Cayetano: «Estoy tranquila y quiero respetar mi intimidad igual que él. Somos dos personas adultas, libres y solteras para viajar y disfrutar de la vida, juntos o separados».

Gemma Camacho en una foto de Instagram. (Foto: RRSS)

Por su parte, y debido a que está inmerso en solucionar su situación judicial, Rivera aún no se ha pronunciado al respecto -como ha ocurrido también en otras ocasiones cuando se ha hablado sobre su vida personal- .