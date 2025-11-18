En medio de un año especialmente agitado para Cayetano Rivera, marcado por escándalos, accidentes y decisiones trascendentales en su vida personal y profesional, surge una noticia que ha captado la atención de los medios y de los seguidores del torero: su aparente nueva ilusión, Gemma Camacho, periodista de Telecinco y compañera del programa vespertino El tiempo justo, presentado por Joaquín Prat. El programa arrancaba con un auténtico bombazo y Prat, entre risas y visiblemente emocionado, comentaba: «¡Son un parejón, si es que son pareja!», reflejando la expectación que generaba la noticia tanto en plató como en redes sociales.

La noticia se difundió con rapidez a través de distintos medios, y aunque Lucía Romero Ezema, hija de Cayetano, ha asegurado no tener conocimiento alguno al respecto e incluso ha expresado la sensación de que se trataba de un rumor falso, numerosas fuentes han confirmado la relación entre ambos. Según los colaboradores, Gemma Camacho es reconocida por su gran profesionalidad, compromiso con su trabajo y belleza, cualidades que, al parecer, han contribuido a despertar la atención del torero.

Leticia Requejo ha tenido la oportunidad de hablar directamente con Gemma, quien ha querido aclarar ciertos puntos sobre la información difundida. «He hablado con Gemma y no quiere hablar en primera persona, pero sí quiere aclarar ciertos puntos e informaciones de todo lo que se lleva hablando», explica Requejo. La periodista confiesa que la noticia la ha tomado por sorpresa y asegura: «Estoy tranquila y quiero respetar mi intimidad igual que él». Además, ha subrayado que tanto ella como Cayetano son «dos personas adultas, libres y solteras para viajar y disfrutar de la vida, juntos o separados», dejando claro que se trata de un vínculo de amistad consolidada que ha evolucionado hacia una mayor cercanía.

Cayetano y Gemma, según Requejo, comparten admiración y respeto mutuo. La periodista ha explicado: «Cayetano y yo nos conocemos hace unos años, somos buenos amigos. Le admiro y tiene un corazón enorme». Este enfoque coincide con lo que había adelantado Jorge Borrajo, director de la revista Semana, quien ha confirmado que lo que antes eran encuentros casuales se ha transformado en citas planificadas e incluso escapadas, incluida una reciente estancia en Milán durante Halloween, apenas una semana antes del famoso accidente de la palmera. La propia Gemma ha bromeado sobre la cobertura mediática: «Si hay fotos de Italia, pues que nos saquen guapos».

Gemma Camacho y Cayetano Rivera en ‘El tiempo justo’. (Foto: Telecinco)

Incluso José Antonio Canales Rivera, primo del torero, ha reforzado la idea de que la relación está en sus primeras etapas pero con buena sintonía. Tras ver a Gemma en los pasillos de Telecinco y hablar con Cayetano, Canales ha revelado que el torero pidió prudencia: «Con una sola cita no le gusta que hablen de nueva ilusión o historia de amor. Todo tiene un proceso, todo tiene un tiempo. Se están conociendo».

Gemma Camacho, originaria de Zújar, Granada, combina su actividad periodística con apariciones esporádicas como modelo y mantiene un perfil público cercano a sus raíces andaluzas. Con 43 mil seguidores en Instagram, se define como soñadora, vitalista y amante de la música, cualidades que la consolidan como una periodista versátil y respetada dentro del ámbito televisivo. Mientras tanto, Cayetano Rivera continúa siendo noticia por motivos personales y legales, desde su reciente accidente de tráfico en Alcalá de Guadaira hasta sus declaraciones ante la justicia, donde aclaró que el incidente fue un «percance mínimo» y mostró su frustración ante la cobertura mediática excesiva. Este contexto hace que la noticia de su nueva ilusión cobre aún más relevancia, desplazando momentáneamente los titulares de escándalos pasados hacia un terreno más amable: la posibilidad de un nuevo comienzo sentimental.