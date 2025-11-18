Cayetano Rivera vuelve a ser noticia este 18 de noviembre y no por sus asuntos judiciales. Horas después de que el torero fuera al Juzgado de Instrucción número 4 de Alcalá de Guadaíra para prestar declaración por el accidente de tráfico que protagonizó hace solo unos días en una rotonda cercana a su domicilio, ha salido a la luz que el hijo de Paquirri y Carmina Ordóñez podría haber encontrado de nuevo la ilusión en el amor.

Meses después de poner fin a su relación con la presentadora portuguesa Maria Cerqueira, El programa de Ana Rosa ha destapado que el torero podría tener su corazón ocupado de nuevo. Además, el espacio vespertino de Telecinco ha dado nombre y apellidos sobre la mujer que ahora ocuparía sus pensamientos y su corazón: Gema Camacho, una conocida reportera de Mediaset.

Así es Gema Camacho, la reporta que relacionan con Cayetano

«Desde que he llegado esta mañana a Telecinco estaban hablando de que saldrían unas fotos este miércoles de Cayetano Rivera», ha comenzado diciendo Máximo Huerta. El colaborador ha adelantado que, en las próximas portadas, Cayetano podría ser uno de los grandes protagonistas al ser pillado junto a Gema Camacho, con la que, según el periodista Arnau Martínez, ha viajado hasta Italia: «Por lo que me han contado, no es algo muy serio».

Será dentro de unas horas cuando, posiblemente, estas instantáneas vean la luz, tal y como se ha adelantado en algunos programas de la televisión. Pero, ¿quién es Gema?

Si por algo se caracteriza Cayetano es por ser muy discreto a la hora de hablar sobre su vida privada. De hecho, y a pesar de estar casado durante más de cinco años con Eva González, en contadas ocasiones se refirieron públicamente sobre su matrimonio.

Es por ello que, por el momento, ninguno de los dos protagonistas de esta trama amorosa se ha pronunciado sobre su posible idilio. De hecho, Gema Camacho se limita, en sus redes sociales -donde acumula más de 40 mil seguidores-, a compartir contenido sobre su profesión como periodista.

Esta misteriosa mujer -de origen andaluz- trabaja como reportera actualmente en El tiempo justo, el nuevo espacio de Joaquín Prat. Aunque no se dedica a comentar la prensa del corazón, Camacho está especializada en reportajes y, de hecho, este pasado mes de julio retransmitió los encierros de San Fermín durante su etapa en Mañaneros 360.

Asimismo, en el universo 2.0, Camacho ha sido muy reivindicativa sobre las condiciones laborales de los reporteros y ha denunciado públicamente su exposición y los peligros a los que se enfrentan en ocasiones en algunas coberturas.

Aunque mayoritariamente su contenido está destinado a contar cómo es su trabajo, la posible nueva ilusión de Cayetano Rivera también ha dado pistas de su personalidad, como su pasión por la música, por la moda o por los animales. Dedicada de lleno al periodismo, Gema -que también formó parte de la plantilla de Canal Sur-, también ha hecho algunas colaboraciones y ha publicitado algunas marcas, lo que le define también como una influencer.