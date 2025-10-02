Cayetano Rivera y Maria Cerqueira pusieron fin a su relación en mayo tras más de dos años juntos, una decisión que, según fuentes cercanas, se tomó de mutuo acuerdo debido a las dificultades que implicaba mantener un noviazgo a distancia. Ella reside en Portugal y él en España, y aunque no hubo terceras personas ni problemas de celos, la distancia se convirtió en un obstáculo difícil de superar. La ruptura, que en su momento se presentó como firme y amistosa, dejó a ambos en una situación de respeto y cordialidad mutua, manteniendo un vínculo de afecto que todavía despierta la atención de sus seguidores y de la prensa del corazón.

Durante el tiempo que compartieron, Cayetano y Maria mostraron una relación discreta, pero llena de cariño y complicidad. Sus últimas apariciones públicas juntos se remontan a enero del año pasado, cuando el torero celebró su 48 cumpleaños en Sevilla acompañado de la presentadora portuguesa. Desde entonces, sus caminos se separaron, aunque siempre con respeto y un trato amable que ha marcado la dinámica de su relación posterior a la ruptura.

Cayetano Rivera y María Cerqueira en Lisboa. (Foto: Gtres)

Pasados algunos meses, un curioso giro del destino podría haberlos vuelto a cruzar. Maria Cerqueira viajó recientemente a París para acompañar a su hija, Kika, en un desfile de L’Oreal durante la Semana de la Moda. Ese mismo día, Cayetano también se encontraba en la capital francesa, compartiendo en sus redes sociales una imagen tomada en un espejo de ascensor con el mensaje «Noche en París». Este hecho, que podría parecer una simple coincidencia, ha despertado todo tipo de especulaciones entre sus seguidores. Muchos se preguntan si ambos coincidieron en el mismo lugar, e incluso si aprovecharon para encontrarse y compartir un momento juntos.

La interacción entre ambos en redes sociales también ha llamado la atención. Cayetano ha dado «me gusta» a la publicación de Maria sobre el desfile de Kika, en la que expresaba con emoción su orgullo y amor hacia su hija: «En un cuarto lleno de gente siempre te buscaré, Titi. ¡Te amo hasta la luna y de vuelta! ¡París fue emocionante e inolvidable!». Lucía Rivera, hija de Cayetano y amiga cercana de Maria y Kika, también comentó la publicación con cariño, describiendo a la joven como «tan bella». Este vínculo refleja la estrecha relación que ha existido entre Lucía y Maria durante todo este tiempo, una relación que trascendió la ruptura de la pareja y que sigue siendo sólida y cercana.

Storie de Instagram de Cayetano Rivera. (Foto: RRSS)

Lucía y Kika han desarrollado una amistad que ha sido clave para mantener la armonía familiar. La hija de Cayetano se refirió públicamente a Maria como una «segunda madre» y destacó la buena relación con Kika, considerándola casi como una hermana. Por su parte, Kika coincidió en que comparten muchas similitudes y se consideran como hermanas, lo que subraya la importancia de la relación entre ambas familias más allá de los romances.

Tras la ruptura, tanto Cayetano como Maria se han centrado en sus hijos y en su vida profesional. El torero ha dedicado tiempo a su hijo menor, fruto de su relación con Eva González, y a Lucía Rivera, mientras que Maria ha viajado a Brasil con Kika y atiende a Joao, su hijo de ocho años. A pesar de que ambos permanecen solteros y no han iniciado nuevas relaciones serias, los indicios de sus coincidencias en París y la interacción en redes sugieren que aún podría haber espacio para una reconciliación.