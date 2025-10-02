Heidi Klum protagonista involuntaria de la Semana de la Moda de París tras un gran tropezón

La Semana de la Moda de París nos ha dejado imágenes para el recuerdo este 2025. Desde encuentros entre celebridades, a estilismos de infarto e incluso caídas. Ese es el caso de Heidi Klum, que se ha convertido en protagonista involuntaria de este evento a raíz de un pequeño traspiés. Los tacones le jugaban una mala pasada a la supermodelo a la salida de la fiesta From Paris With Love de la marca de Karl Lagerfeld.

Klum, quien iba ataviada con un elegante conjunto en tono negro y unas finas sandalias de tacón, sufrió un pequeño tropiezo mientras iba caminando. Sin embargo, supo gestionarlo con suma elegancia, además de contar con la ayuda de alguno de los presentes, que le echaron una mano a la hora de levantarse. Un breve incidente que, sin embargo, las cámaras captaron casi por completo.

Heidi Klum durante la Semana de la Moda de París. (Foto: Gtres)

De esa forma, Klum nos demuestra que es tan humana como el resto, y que tantos años sobre las pasarelas también le ha dejado un gran bagaje para poder hacerle frente a este tipo de situaciones. Algo que también hemos visto en otras figuras como Isabel Preysler, quien también pasaba por algo similar durante el desfile de Carolina Herrera en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.

Heidi Klum sufre una pequeña caída durante la Semana de la Moda de París. (Foto: Gtres)

Más allá de este pequeño incidente, Klum ha brillado con luz propia durante la octava edición del desfile de L’Oréal Paris y que tenía como lema «Libertad, Igualdad, Hermandad. Porque tú lo vales». De hecho, este evento también supuso el debut de Ana Milán sobre las pasarelas, donde estuvo acompañada por otras figuras tan relevantes como Jane Fonda, Kendall Jenner, Helen Mirren, Eva Longoria o Cara Delevingne.

Eva Longoria, Kendal Jenner y Heidi Klum en el desfile de L’Oréal Paris. (Foto: Gtres)

Tal fue la relevancia del evento, que se retransmitió en directo en varias ciudades del mundo. En el caso de Madrid, tuvo lugar en plena Plaza de Callao, donde se instalaron cuatro gigantescas pantallas para que los viandantes pudieran disfrutar del mismo.

La Semana de la Moda de París, punto de encuentro para las celebrities

De lo que no cabe duda, es de que sentarse en el front row de este tipo de desfiles es todo un privilegio al que muy pocos tienen acceso. Y es que la Semana de la Moda de París es un punto de encuentro para las celebridades, pero también se trata de un evento multitudinario que marca las últimas tendencias y también nos muestra los diversos looks que llevaremos durante la próxima temporada de primavera-verano.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de AMAR Taoualit (@taoualit__amar)

En el caso de Heidi Klum, sus hijos también parecen haber heredado esa gran pasión que siente por la moda, tal y como pudimos comprobar durante el Festival de Venecia, donde deslumbró junto a Leni, -fruto de la relación de la top con Flavio Briatore-, y que sigue muy de cerca sus pasos como modelo.