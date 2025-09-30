Ana Milán debuta en la semana de la moda de París en un desfile único junto a Heidi Klum y Eva Longoria

Con fuerza y elegancia. Así ha desfilado Ana Milán, por primera vez, sobre una pasarela de moda. Todo ha ocurrido durante la noche del pasado lunes, 29 de septiembre, fecha en la que París se ha vestido de gala para acoger uno de los eventos más esperados de la temporada: la octava edición del desfile de L’Oréal Paris. El evento tuvo lugar en el emblemático Hotel de Ville de París, enclave hasta donde se desplazó una larga lista de rostros conocidos que no quisieron perderse la especial velada. Entre ellos, la intérprete mencionada, la cual no solo estuvo presente, sino que también participó como una de las modelos de la noche, dejando a un lado su faceta como actriz y sacando a relucir sus capacidades para desfilar, hasta ahora desconocidas.

Ana es la embajadora española de la prestigiosa marca de belleza mencionada y su presencia puso el toque nacional al evento. Para la ocasión, lució un original vestido escultura de color blanco con mangas voluminosas y un corte sirena de la firma Gaby Charbachy. Lo acompañó con su característica larga melena suelta y un maquillaje en el que destacaban sus labios de color rojo a juego con su manicura. Un look que, sin duda, estaba completamente vinculado con el lema del desfile, muy vinculado con el empoderamiento femenino: «Liberté, Égalité, Sororité, Parce que vous le valez bien», que traducido al castellano significa «Libertad, Igualdad, Hermandad. Porque tú lo vales».

Ana Milán en el desfile de L’Oréal Paris. (Foto: Gtres)

En este debut como modelo, Ana Milán no estuvo sola. De hecho, disfrutó de esta única experiencia al lado de grandes referentes internacionales como Jane Fonda, Kendall Jenner, Helen Mirren, Eva Longoria, Cara Delevingne, Heidi Klum, Coco Rocha, Kendall Jenner, Anitta, Gillian Anderson o Andie MacDowell, entre otras muchas. Esta larga lista de estrellas invitados pusieron de manifiesto la intención del evento de traspasar fronteras y llegar al máximo número de personas. Tanto es así, que varias ciudades del mundo organizaron eventos abiertos para disfrutar de la retransmisión en directo del desfile. En el caso de Madrid, ha tenido lugar en la Plaza de Callao, donde se han instalado cuatro pantallas para que todo el que quisiera pudiera ver en streaming lo que estaba ocurriendo en la capital francesa. Además, también ha sido emitido a través del universo 2.0, concretamente en Instagram y TikTok y en las páginas web de la marca.

Eva Longoria, Kendal Jenner y Heidi Klum en el desfile de L’Oréal Paris. (Foto: Gtres)

El experto en maquillaje Harold James y el veterano estilista capilar Stéphane Lancien han sido los encargados de crear los looks de la velada, ofreciendo un adelanto de las tendencias que marcarán la próxima temporada.