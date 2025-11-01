La modelo alemana Heidi Klum se ha convertido en la reina de Halloween. Se propuso este objetivo en el año 2000, cuando descubrió que los eventos que se celebraban en Estados Unidos no cumplían con las expectativas de la gente. Por ese motivo, se puso a trabajar, movilizó a sus contactos y diseñó un encuentro marcado por la originalidad, por la diversión y por el terror. «Hace años comprobé que en Nueva York no había una sola fiesta de Halloween a la que me muriera de ganas por ir, así que decidí que yo tenía que ser la anfitriona. Tenía que darlo todo», comentó al respecto.

Teniendo en cuenta lo que hemos relatado con anterioridad, no es de extrañar que Klum se haya pasado los últimos meses pensando en su disfraz. Sin embargo, nadie esperaba el traje que ha lucido durante su mítica fiesta. Se ha caracterizado de medusa, pero no de una medusa cualquiera, sino de una que da auténtico miedo. Es más, de su cabeza salían unas serpientes que parecían tener vida propia. Pero, ¿cómo ha conseguido hacer algo tan real?

Heidi Klum en su fiesta de disfraces. (Foto: Gtres)

La presentadora ha apostado por Mike Marino, su maquillador de confianza. Durante las últimas semanas han estado en contacto de forma permanente y juntos han diseñado un traje que pasará a la historia. Los mejores medios, tanto nacionales como internacionales, se han hecho eco de esta información y los expertos han puesto en valor el trabajo que hay detrás de todo esto.

El 31 de octubre es una fecha marcada en rojo en el calendario de Heidi Klum. Hace unos meses anunció que estaba preparando algo muy grande, pues sentía la necesidad de estar a la altura y de darle a sus seguidores un buen espectáculo. Por suerte, su esfuerzo ha merecido la pena y la fiesta ha salido tal y como estaba prevista.

Heidi Klum cumple su sueño en Halloween

Heidi Klum explicó en 2018 que estudia detalladamente el mercado antes de organizar sus famosas fiestas: invita a los famosos del momento, la decoración va en paralelo a las tendencias y la música es totalmente actual.

«La anfitriona debe ser la más exagerada en los disfraces porque así los invitados se sienten obligados a participar de la fiesta. Mi deseo siempre fue que todos mis invitados me siguieran, hasta ahora ha funcionado porque la gente se ha vuelto cada vez más escandalosa con sus disfraces», comentó en Hollywood Reporter.

Heidi Klum en su fiesta de disfraces. (Foto: Gtres)

Podemos decir que Klum ha sido realmente inteligente porque ha conseguido que todo el mundo asocie su nombre a esta época del año y eso es una auténtica campaña de marketing. Además, ha llevado la responsabilidad por bandera, pues en épocas complicadas, por ejemplo después de la pandemia ocasionada por el coronavirus, canceló sus planes y estuvo dos años de brazos cruzados. «Lo primero es lo primero», declaró cuando le preguntaron por este tema.

Nueve horas de maquillaje

Heidi Klum en su fiesta de disfraces. (Foto: Gtres)

Afortunadamente, Heidi Klum no ha estado sola en esta tarea y ha contado con el respaldo de su equipo. Tal y como hemos explicado con anterioridad, la empresaria ha vuelto a contratar a Mike Marino, quien ha estado seis horas maquillándola. Le ha puesto unas lentillas especiales para que no pareciese humana y una prótesis en la lengua.

La aparición de Heidi en el Hard Rock Hotel de Nueva York, el lugar donde se ha celebrado el evento, generó un auténtico caos y la recibieron con una gran ovación.