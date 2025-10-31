Looks de alfombra roja que bien podrían ser disfraces de Halloween

Hay momentos en los que las famosas apuestan por ciertos looks que bien pueden recordarnos a un disfraz. Así, llegan a convertirse en la mejor inspiración para Halloween y en LOOK te traemos una recapitulación de nuestros favoritos de cara a la temporada más «tenebrosa» del año. De Cristina Pedroche, a Kim Kardashian, ninguno de estos atuendos ha pasado desapercibido.

En el caso de Pedroche, podemos decir que cada Nochevieja se esfuerza por diseñar un vestido original y arriesgado. Por ejemplo, en 2025 mostró un estilismo creado a partir de su leche materna.

El vestido de Cristina Pedroche. (Foto: Instagram)

En otras ocasiones, la hemos visto apostar tanto por diseños futuristas, como por un vestido que pretendía recordar a una mascarilla, bikini de flores e incluso leche materna. Sea como sea, la comunicadora siempre procura transmitir un mensaje cada 31 de diciembre. Y no sólo en este día tan especial, sino que también arriesga durante la presentación de los días anteriores. Por ejemplo, el famoso mono de cuero y compuesto por transparencias que lució durante su visita a El Hormiguero en 2023.

La boda de Stella del Carmen

Sin embargo, las famosas no se limitan a los photocalls, sino que extrapolan la extravagancia incluso a otro tipo de eventos algo más tradicionales como las bodas. Ese es el caso de Melanie Griffith, quien optaba por un conjunto vintage para la boda de su hija en común con Antonio Banderas, Stella del Carmen. Un diseño que llevaba en su armario de los años 90 y que no pasó desapercibido, sobre todo por la estética gótica que rodeó a toda la celebración.

Portada de la revista ‘¡Hola!’. (Foto: Instagram)

En concreto, se trata de un diseño de la firma Oliva, que Griffith optaba por combinar con un abrigo de noche de flores transparentes de Kaat Tilley. Elaborado con un tejido de crepé verde oliva brillante, corpiño ajustado y falda larga con vuelo, da lugar a una bonita silueta de princesa.

El error de Paz Vega en los Goya

Los Goya resultan siempre un momento ideal para destacar y para que nuestras celebrities saquen a relucir sus mejores galas. En el caso de Paz Vega, resulta inevitable pensar en Miércoles Adams cuando observamos el atuendo que escogió para la gala de este año. La actriz se decantó por un vestido largo de tubo, entallado, donde destacan el cuello y los puños de satén de seda blanco roto en contraste.

Paz Vega en los Goya 2025. (Foto: Gtres)

El polémico vestido de la reina Camila

La realeza tampoco se salva cuando de analizar looks se trata. En el caso de Camila Parker, el atuendo que llevó durante su reciente visita al papa León XIV en el Vaticano es cuanto menos llamativo. La esposa de Carlos III optaba por un look total black, obedeciendo a la aplicación de un viejo código de etiqueta pontificia, conocido como «el privilegio blanco». Un permiso especial para vestir del mencionado color durante las audiencias con el sumo pontífice que está reservado a un círculo exclusivo, donde se incluye a la Reina Letizia, Matilde de Bélgica, Charlene de Mónaco y la gran duquesa María Teresa de Luxemburgo, además de las eméritas (Sofía de Grecia y Fabiola de Bélgica).

El criticado look de la Reina Camila. (Foto: Casa Real británica)

El atuendo que escogió Camila se compone por un vestido midi negro de seda, clutch discreto y una mantilla de encaje español. Para rematar, la monarca también optaba por un llamativo tocado negro compuesto por hojas.

La protagonista (para mal) de la MET Gala

La MET Gala es también otro momento ideal para las famosas de dar un paso al frente y salir de su zona de confort. A lo largo de los años, son numerosas las celebrities que han apostado por los diseños más locos y extravagantes que podamos imaginar, y es que todo vale a la hora de desfilar por el Museo Metropolitano de Nueva York.

Kim Kardashian durante la gala MET. (Foto: Instagram)

En el caso de Kim Kardashian, podemos reseñar no solo uno, sino varios looks, pero nos centraremos en el de este año. La reina de las influencers optaba por un dos piezas de cuero negro efecto cocodrilo de Chrome Hearts, de inspiración rockera y un sombrero también de cuero a juego.