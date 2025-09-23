Jennifer Aniston cuenta la verdadera razón por la que nunca va a la MET Gala

Jennifer Aniston es una de las estrellas de Hollywood más reconocidas y queridas del panorama cinematográfico. Justo por eso, suele atender algunos de los eventos y fiestas más exclusivas, aunque hay uno en concreto que siempre queda marcado por su notable ausencia. Se trata de la MET Gala, calificada por muchos como «los Oscar de la moda» y por cuya alfombra roja desfilan algunas de las celebridades más reconocidas. Sin embargo, y pese a haber recibido la invitación durante años por parte de la mismísima Anna Wintour, Aniston se ha negado a asistir. Pero, ¿cuál es el motivo?

Tal y como ha confesado la actriz, parece que no se siente cómoda entre tanto «glamour» y menos luciendo diseños tan arriesgados. «Me abruma», admite en una reciente entrevista. Y es que ella se define como «una chica de vaqueros, chanclas y camiseta de tirantes».

Jennifer Aniston en los Premios Emmy 2024. (Foto: Gtres)

Pese a que a Jennifer le gusta arreglarse, lo ve como «un juego mental». «Ponerse un vestido elegante, maquillaje, un peinado bonito y luego sentarte en una gran sala rodeada de tus compañeros», detalla al respecto. «Sí, todos están ahí para celebrarse mutuamente, pero yo me pongo nerviosa». Una situación en la que ella no termina de sentirse cómoda, sobre todo a la hora de posar ante las cámaras.

«Yo siempre me siento rara. No sé cómo posar ahí de pie, pero intento hacerlo lo mejor que puedo y conectar con los fotógrafos», confesaba hace tiempo. De ahí, que su ausencia en la MET Gala sea siempre una de las más sonadas. Aunque no es la única actriz que rechaza presentarse a esta clase de eventos, ya que también le ocurre a otras estrellas como Angelina Jolie, Meryl Streep, Adele o Britney Spears, que nunca han pisado la alfombra roja del Museo Metropolitano.

Jennifer Aniston en los Premios Emmy 2024. (Foto: Gtres)

De esta forma, Aniston demuestra que pese a llevar años inmersa dentro del mundillo, también tiene inseguridades y hay muchas situaciones a las que no ha llegado a acostumbrarse. Por ejemplo, los posados en la alfombra roja de este tipo de galas, donde las famosas saben que se exponen al máximo. Y es que, más allá de su atuendo, cada uno de sus gestos son analizados al detalle.

Este año, la MET Gala se celebraba el pasado 5 de mayo. Y, como viene siendo habitual, recurría a una temática bastante llamativa. Esta vez, buscaba celebrar la importancia histórica de la sastrería «como acto de resistencia y poder para las personas negras». Así, todos los invitados han respetado el código de vestimenta, que era Tailored For You o «hecho a la medida».