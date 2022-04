Con tan solo 23 años, podría decirse que Froilán ha protagonizado todo tipo de escándalos. El hijo de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar ha permanecido durante años en la primera plana del foco mediático, y no precisamente por haber conseguido algún logro. Y es que, el hermano de Victoria Federica ha provocado un sinfín de quebraderos de cabeza a sus seres queridos, especialmente por su actitud rebelde pese a ser un miembro de la Familia del Rey.

Aunque el 2012 estuvo marcado mayoritariamente por el estallido del Caso Nóos, Froilán también acaparó la atención mediática al dispararse en el pie derecho con una escopeta del calibre 36. Un accidente que tuvo lugar cuando el joven se encontraba disfrutando de unas vacaciones en Soria junto a sus padres y no tenía ni 13 años, motivo por el que el progenitor recibió un expediente sancionador justo después de que su hijo fuera intervenido de urgencia.

Cuando estaba a punto de cumplir la mayoría de edad, el hermano de Victoria Federica empezó a mostrar cierta predilección por las fiestas y los eventos de celebración. Lo hizo cuando tuvo lugar su graduación en el Blue Ridge School, colegio donde estudió Bachillerato y donde Froilán se hizo unas fotos de lo más divertidas, en las que se bañaba en el lago, fumaba puros y mostraba un estado de plena felicidad, sin importarle que esas imágenes vieran la luz, siendo duramente criticadas en todos los rincones del país. De hecho, el propio Rey Felipe se puso en contacto con su hermana mayor para que intentara “controlar” más al joven.

Su gusto por las fiestas le llevó a entrometerse incluso laboralmente en el mundo de la noche, hasta el punto de trabajar como relaciones públicas. Aprovechando su capacidad para hablar con la gente y su desparpajo, el sobrino del monarca colaboraba con una discoteca de la capital, a cambio de que ésta le proporcionara barra libre de bebidas. Un “trueque” que fue descubierto por la prensa y por sus allegados, que volvieron a echarse las manos a la cabeza.

Echando la vista al 2017, el nieto de la Reina Sofía volvía a formar parte de las parrillas televisivas al aparecer en un vídeo mientras mantenía una acalorada discusión con otro joven a las puertas del Teatro Barceló de Madrid. Sin dar un paso atrás, el joven increpaba al otro chico: “¿Qué me vas a pegar tú? Tócame”. Algo a lo que el otro implicado prefería no responder, más aún sabiendo de que la persona con la que estaba hablando era Froilán. Pero esta no fue la última ocasión en la que las palabras del hijo de la Infanta Elena dieron la vuelta al mundo, ya que, también, llamó “puto chino” a un asiático que estaba cerca de él en el Parque de Atracciones de la capital.

Por si fuera poco, a estos hechos también se suma la terrible faceta de Froilán como estudiante. El estudiante suspendió un curso y fue derivado a Diversificación. Más tarde, sus padres decidieron internarle en el colegio SAFA de Sigüenza, uno de los más estrictos del país. Una vez terminada esta enseñanza, el primo de la Princesa Leonor se graduó en el Blue Ridge School de Bachillerato, habiendo repetido previamente curso hasta en tres ocasiones.