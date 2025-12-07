Bea La legionaria sigue siendo una de las concursantes de Gran Hermano más recordadas por muchos. Y es que once años después, nadie ha conseguido superar su polémico paso por el reality de Telecinco. Su apodo, proveniente de la profesión que tenía antes de entrar a la casa de Guadalix, junto con las míticas frases que pronunció en su edición, la terminaron convirtiendo en un verdadero icono del formato.

Frases como: «¡Si quiero tirarme un pedo aquí, me lo tiro, y si me lo quiero tirar aquí, pues me lo tiro!», dejaron muy patente su carácter combativo. Sin olvidarnos de su mítico «¡NADIE!», que ya ha quedado para la posteridad.

Bea ‘La legionaria’ posando en un photocall. (Foto: Gtres)

Su polémico paso por ‘Gran Hermano’ y Telecinco

En 2010, Bea sorprendía a muchos volviendo a Telecinco para participar en Gran Hermano: El Reencuentro junto a su compañero Nicky, con el que mantenía una relación de amor-odio. De igual modo, también la vimos ejercer como colaboradora en Crónicas Marcianas, además de pasar por otros programas como Supervivientes, Sálvame o Cámbiame.

Tiempo después, la ex gran hermana decidía poner punto y final a su carrera en televisión, y comenzaba a trabajar como camarera en un bar de Getafe, en Madrid. Allí permaneció hasta 2020, cuando la dueña decidió traspasar el local, y en 2021 volvía a Sálvame para conceder su primera entrevista en mucho tiempo.

Bea ‘La legionaria’ en ‘Sálvame’. (Foto: Telecinco)

En la misma, confesaba que su situación económica no pasaba por el mejor momento, ya que percibía una mínima ayuda por parte del Estado de 450 euros. Además, tras reaparecer públicamente fue acusada de okupa por los dueños de su piso, aunque su suerte parece haber cambiado. Y es que encontraba un puesto de trabajo en una pastelería, y también ha sabido sacarle provecho a su imagen en redes sociales, donde suele mantenerse bastante activa subiendo vídeos de manera recurrente a TikTok e Instagram.

El motivo por el que no estará en ‘La casa de los gemelos’

Recientemente, La legionaria ha vuelto a estar de máxima actualidad después de que se especulase respecto a su posible participación en la segunda temporada de La casa de los gemelos, reality show que Daniel y Carlos Ramos emiten vía streaming. Sin embargo, y pese a que en un primer momento su fichaje estaba confirmado, ella ha declinado la oferta.

«No voy a entrar, aunque estoy puesta como concursante, ya que me operaron hace casi dos meses de las cuerdas vocales y no puedo hablar. Como para meterme ahí», ha explicado respecto a su decisión. Eso sí, se muestra más que dispuesta a participar en la próxima edición, una vez ya se encuentre totalmente recuperada y pueda ser ella misma.

Bea ‘La legionaria’ en ‘Sálvame’. (Foto: Telecinco)

A esta baja se sumaría también la de Aramís Fuster, si bien la propia experta en ocultismo confirmaba la participación en sus redes sociales. Una decisión de última hora ante las que no sabemos si los hermanos ya habrían encontrado dos nueva sustitutas. Por ahora, sí que siguen adelante los fichajes de otros personajes tan recordados como José Labrador (Gandía Shore), Gabriella (La isla de las tentaciones) y las creadoras de contenido Triana Marrash y María Rispa.