Ha ocurrido lo impensable. Tras 25 años guardando silencio, Rocío Carrasco ha dado un paso al frente para contar su verdad sobre la relación que mantuvo con Antonio David Flores y el distanciamiento con sus hijos, Rocío y David Flores. El pasado 16 de marzo, ‘Sálvame’ anunció que se iba a estrenar el 21 del mismo mes un documental sobre la vida de la hija de ‘la más grande’. Una producción que ha estado gestándose cerca de un año y que se basa en 12 capítulos ordenados cronológicamente. El pasado domingo, ‘Rocío: contar mi verdad para seguir viva’, dejó a millones telespectadores pegados a sus televisores tras las brutales declaraciones que hizo la hija de Pedro Carrasco. Además, confesó el motivo por el cual se ha atrevido a dar su versión de los hechos después de estar más de dos décadas a la sombra y aguantando que la tachasen de “mala madre”.

El 5 de agosto de 2019 marca un antes y un después en la vida de Rocío Carrasco. “Intenté quitarme de en medio. Me tomé varias pastillas diferentes”, confesó con la voz entrecortada al recordar aquel terrible episodio de su vida en la docu-serie que protagoniza. “Me enteré de que mi hija -Rocío Flores- iba a defender a su padre al plató de ‘Gran Hermano VIP’ y no pude soportarlo”, añadió con la respiración entrecortada. A partir de ese instante, Rocío tomó la determinación de explicar el motivo de su silencio ante una historia que lleva atormentándola toda la vida. Desde ‘LOOK’ hemos recogido algunas de las frases a las que ha tenido que hacer frente a lo largo de todos estos años.

“Mala madre”

Debido al distanciamiento con sus hijos y a la petición que hizo Rocío Flores en ‘Supervivientes 2020’ para tener un posible acercamiento con su progenitora, la opinión pública le ha tachado a Rocío Carrasco durante varios años de “mala madre”. Es consciente y así lo demostró en su propio documental. “¿Cuántas veces te lo han llamado” le pregunta la periodista a lo que responde: “Demasiadas veces y no solo me lo han dicho por la calle, me lo han dicho en medios de comunicación y en programas de televisión y me han hecho sentirme como tal en varias veces”

“Te odio mamá”

El 27 de julio de 2012 fue el último día que Rocío Carrasco vio a su hija Rocío Flores. Así lo recordó en la miniserie ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’. De hecho, llegó a decir que fue el peor día de su vida. Tras una fuerte discusión, la ex concursante de ‘Supervivientes’ se fue a vivir con su padre, Antonio David Flores. Ese fue el principio del fin de la relación entre madre e hija. Por aquel entonces, la joven tenía 15 años y no dudó en expresar su malestar a través de sus redes sociales. “Te odio mamá”, llegó a escribir el 12 de junio de ese mismo año.

“Querida mamá, quiero decirte que no te aguanto ni un minuto más”

Durante el periodo en el que la relación entre Rocío madre y Rocío hija estaba peor que nunca, la nieta de la intérprete de ‘Como una ola’ no solo comentó en Twitter cómo se sentía, sino que se atrevió a decir que no aguantaba a su progenitora con duras palabras.

“Te voy a quitar a tus hijos. Te van a odiar”

También en la emisión de los primeros capítulos de su miniserie, el pasado domingo, Rocío Carrasco confesó que Antonio David Flores presuntamente le decía que le iba «a quitar a sus hijos y que la iban a odiar». La hija de la folclórica, aseguró que dichas declaraciones tenían lugar cuando dejaba a sus hijos con su padre, ya que en un principio tenían la custodia compartida.

«Se está perdiendo la adolescencia de los niños»

Antonio David Flores que no ha tenido nunca pelos en la lengua llegó a decir que Rociíto «se está perdiendo la adolescencia de dos niños que los ha parido ella y tendría que tener unos sentimientos y algo dentro para manifestar… Y no lo hace, no ando en su cabeza para saber cómo siente, desde luego, feliz, no». De hecho, la madre de Rocío Flores, afirmó en los pasados episodios que es consciente de que nadie le va a devolver el tiempo perdido con sus hijos.