Han pasado cuatro días desde la emisión de los dos primeros capítulos del documental ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, y las reacciones continúan surgiendo. Las redes ya estallaron con el testimonio de Rocío Carrasco donde afines y detractores a lo que estaban escuchando, se pronunciaron tanto en Twitter como en Instagram. Y ha sido ahí donde siguen apareciendo mensajes de personas anónimas y también de rostros conocidos que dan su opinión con vehemencia. Y es que lo que relata la hija de Rocío Jurado ha calado hondo, especialmente en mujeres que han empatizado con su sentir.

Una de ellas ha sido la actriz Paz Vega. No estuvo acertada la intérprete con los primeros posts subidos a sus stories donde quiso dejar clara su postura respecto a lo que había contado Carrasco entre lágrimas, y lo hizo con tal contundencia que, pasadas unas horas, decidió borrar lo escrito y hacer otra reflexión. «Siento una profunda tristeza cuando oigo el testimonio de Rocío Carrasco…Esa tristeza y empatía me ha llevado a escribir y a mostrar un pensamiento sin filtro…Lo siento», comienza diciendo en su nuevo post.

«No soy quien para juzgar a nadie…Aunque las tripas se me revuelvan y la garganta se me cierre…porque lo que hemos visto y oído es la imagen de una mujer que ha sufrido mucho, demasiado…Y yo la creo…», continúa escribiendo. Y termina con un «Esas lágrimas de dolor infinito, no se puede fingir. Rocío es el espejo de tantas mujeres que sufren maltrato. Y ojalá su testimonio sirva para que otras mujeres tomen las riendas de su existencia…La ley a veces tiene sus propias reglas, y no se ajusta a la realidad, a la verdad…Pero debemos confiar en ella». Tras rebajar el tono de sus palabras, la intérprete de ‘Lucía y el sexo’ publicaba otro story con el hastag «#YoSiTeCreoRocio».

Pero Paz Vega no ha sido la única. Casi al mismo tiempo su compañera de profesión, Dafne Fernández, también mostraba su reacción no solo ante el impacto que había supuesto en ella el documental de Rocío Carrasco, sino también ‘Allen VS Farrow’, de HBO, donde se cuenta la situación familiar vivida por Mia Farrow y sus hijos durante su relación con el director de cine, Woody Allen. «Llevo dos días teniendo pesadillas relacionadas con mis hijos por culpa de estos dos documentales», dice Dafne en un story en el que aparece la imagen de un momento de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, y la fotografía del de Farrow.

«En los que se desacredita la capacidad de una mujer como madre con el fin de esconder una conducta inapropiada. Por lo que intuyo es una estrategia que debe funcionar. Es terrorífico».

Tras este post, y para puntualizar aún más sus palabras y evitar llevar a equívocos, además de posibles críticas, la actriz de ‘Tierra de Lobos’ precisaba el mensaje anterior: «Quiero puntualizar que yo no voy a juzgar públicamente a nadie porque ni tengo todos los datos ni es mi deber hacerlo. Sólo que en ambos documentales se etiqueta a la mujer de mala madre por ‘x’ motivos y eso me ha llamado muchísimo la atención».

Mientras tanto Antonio David Flores ya ha puesto a trabajar a su abogado, Iván Hernández, que en el día ayer quiso hablar alto y claro en ‘El programa de Ana Rosa’ donde anunció que iban a tomar las acciones legales oportunas, confirmando además que «ha habido seis resoluciones y han intervenido siete jueces, que han dicho que no hay indicios criminales».