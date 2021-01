Dafne Fernández toma una importante decisión en cuanto a la maternidad

Ha pasado un mes desde que Dafne Fernández se convirtiera en madre por segunda vez. La actriz dio a luz el 9 de diciembre, así lo anunció su marido, Mario Chavarría en sus redes sociales junto a una tierna fotografía en la que aparecen sujetando la manita de la recién nacida. «Bienvenida a casa, mi (niña) amor», escribió el fotógrafo. De esta manera, la pareja aumenta la familia y le dan una hermanita a su hijo mayor, Jon, que nació el 30 de agosto de 2018. Ahora, la actriz ha querido compartir con sus seguidores cómo se siente tras este segundo postparto. Además, ha confesado si tendrá o no más hijos en un futuro.

«Buenos días. Es sábado, no penséis que me acabo de levantar. He desayunado, he recogido, pero me he vuelto a la cama y Mario se ha quedado con Álex y con Jon porque esta noche Álex me ha despertado cada hora y media», ha comenzado diciendo la intérprete a sus más de 300 mil seguidores. «Creo que está empezando la crisis de las cinco o seis semanas y estoy agotada», añade con humor Dafne. Sin embargo, lo que ha contado a continuación ha sido una confesión de lo más íntima, ya que la melancolía se ha apoderado de ella. «Quería comentaros una cosa que me está ocurriendo desde hace unos días y es que estoy un poco melancólica», ha asegurado la actriz.

«Tengo la sensación… bueno, no sé si me estoy explicando bien, pero es como cuando vais a un sitio de veraneo que os está encantando y dentro de unos días os vais y dices ‘esta es la última vez que voy a esta playa…a este chiringuito…’ Pues me está pasando con Álex», ha continuado relatando Dafne.

«A ver os cuento, Mario y yo hemos decidido no tener más hijos no porque no queramos sino porque no vamos a tener más. Otro día os contaré esto», se ha sincerado la actriz que dio vida a Marta Ramos en ‘Un paso adelante’. Unas palabras que llegan apenas unas semanas después de dar a luz a su segunda hija. Dafne Fernández ha confesado que pese a no dormir nada está disfrutando de esta nueva etapa que tiene por delante y además, ha explicado que le da mucha pena esta sensación porque es la última vez que tendrá un bebé.

«Con el primer embarazo no me pasó y cuando veo mujeres embarazadas me da una envidia tremenda. Cada día que pasa con Álex tengo la sensación que es el último momento que voy a vivir algo así con un bebé», ha explicado desde su dormitorio mientras asegura que se encuentra muy sensible con este tema.

No es la primera vez que la actriz se sincera sobre algo relacionado con el embarazo. También dio a conocer su experiencia sobre la lactancia materna. Lo hizo a través de las redes sociales con un post que no tardó en llenarse de diversas opiniones. «La lactancia fue lo más duro en todo mi proceso de ser madre. La preocupación diaria por el peso del bebé, las dudas sobre la calidad de mi leche, la obstrucción mamaria, los masajes eternos debajo de la ducha mientras se me caían las lágrimas del dolor, el no tener ni una hora para poder ducharme, ni para comer, ni para dormir. La culpa que sentía por querer abandonar un día tras otro y no hacerlo porque “eso es de ser mala madre”, al no darle “lo mejor” a tu hijo… un día de repente todo cambió y empecé a disfrutar de la lactancia y de mi hijo. Y encontré el verdadero significado de la lactancia materna. Ese con el que la madre disfruta de alimentar a su hijo y encuentra en ese momento algo único que sólo ellos vivirán. «, explicó en la publicación.