Paz Vega arma una importante polémica en redes sociales

Hace tan solo diez días que cumplió 45 años y a Paz Vega le ha caído como ‘regalo’ un aluvión de críticas por un ‘like’ en Instagram que nunca pensó que fuera a traer tanta cola. Todo se ha desatado después de que diera un corazón en Twitter a un comentario de Lucía Etxebarría, que aportó un vídeo de Rosa María, una mujer trans que había entrado por primera vez a un baño de hombres.

Esta mujer fue entrevista por Isabel Gemio y defendía que ese era el aseo que le correspondía: «Me dicen que si tienes pene y testículos, tu baño es el de hombres». Pero Lucía Etxebarría hacía arder las redes sociales con su respuesta: «Yo no quiero compartir un cuarto de baño o un espacio cerrado con una persona que entiende por diálogo un bate de béisbol o que tiene un pene funcional, por simple cuestión de precauciones». Paz Vega ha respondido a este comentario con un corazón morado que representa el feminismo. Etxebarría lo ha agradecido: «No sabes lo importante que es para mí». Y ahí se ha desatado la tormenta.

Después de un proceso de años, llega una época en la que te toca asumir que eres trans. Y un buen puñado de gentuza quiere eliminarte, por supuesto. Y un día te encuentras con que una escritora conocida te acosa, y una actriz que te criaste viendo la ayuda y felicita. Bien. pic.twitter.com/MNDR9rVTds — Rosa María García (ella/ elle) (@__erosgarcia) January 11, 2021

Varios usuarios, entre ellos la mencionada Rosa María, han atacado a la artista sevillana, acusándola de tránsfoba, de rechazo a las transexuales: «Después de un proceso de años, llega una época en la que te toca asumir que eres trans. Y un buen puñado de gentuza quiere eliminarte, por supuesto. Y un día te encuentras con que una escritora conocida te acosa, y una actriz que te criaste viendo la ayuda y felicita. Bien». No obstante, Lucía Etxebarría no se ha quedado ahí y ha apuntado que «Ahora decidme si vosotras os quedaríais solas con Rosa María en un cuarto de baño. Decidme si entendéis mi postura. Decidme si creéis que el PSOE apoya a las mujeres violadas».

En este cruce de declaraciones en Twitter había dos bandos bien diferenciados. Por un lado estaban los que apoyaban a Paz con el hashtag «#YoApoyoaPazVega» y por otros sus detractores, que no eran pocos. En los primeros se enrolaba la propia Lucía, que inició una serie de tuits para defender a la andaluza: «Todo lo que hizo Paz Vega fue darle like a una publicación cuyo texto muchas habéis conservado. Una publicación que no acosaba ni insultaba nadie y que ni siquiera se refería a cierta persona en masculino. #YoApoyoaPazVega».

💜 Todo lo que hizo Paz Vega fue darle like a una publicación cuyo texto muchas habéis conservado. Una publicación que no acosaba ni insultaba nadie y que ni siquiera se refería a cierta persona en masculino. #YoApoyoaPazVega — Lucia Etxebarria (@LaEtxebarria) January 12, 2021

En definitiva, esto ha acabado convertido en una lucha virtual completamente politizada y que ha salpicado directamente a Paz Vega, seguro que sin esperárselo. Hasta políticos como Rocío Monasterio (VOX) han querido aportar su opinión.