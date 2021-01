Después de unas navidades idílicas junto a Cristiano Ronaldo y sus hijos, Georgina Rodríguez vuelve al trabajo con las pilas cargadas. Desde que se dio a conocer por su relación por el futbolista, la modelo no ha dejado de crecer en la Red. De hecho, ya acumula más de 23 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, lo que hace que sea una ventana de lo más atractiva para las marcas. Esto se resume en trabajo y más trabajo. Como buena amante de la moda, Georgina colabora con firmas de este sector y las promociona a través de las redes sociales. Es por eso que sus últimas fotografías en la citada red social podrían tener mucho que ver con uno de sus proyectos de este 2021.

La pareja de Cristiano Ronaldo será la imagen de la colección Primavera-Verano 2021 de F***K, una firma de ropa de baño de lo más glamurosa que tiene piezas de lo más atrevidas y sensuales. Es por eso que sus últimas publicaciones han sido en bañador en un enclave de lo más paradisíaco, en concreto, Abu Dabi. Tal y como anuncia la página, la sesión de 12 fotos realizadas por Joseph Cardo verá la luz muy pronto, a lo largo del mes de enero. En las instantáneas, la influencer interpreta las cinco almas de esta línea de baño.

No es la primera vez que Georgina Rodríguez colabora para una marca de este estilo, es por eso que aceptó este protecto que tanta ilusión le ha hecho. «He aceptado formas parte de este proyecto porque me encanta la moda y me gusta estar involucrada. Cuando previsualiacé la nueva colección de F***K, me quedé embobada con los colores, los tejidos, los patrones y me identifiqué con cada prenda», asegura la modelo en relación a esta nueva colaboración, tal y como cuenta la revista ‘¡Hola!’. «Para nosotras, las mujeres, ser capaces de sentirnos bien en cualquier situación y de llevar prendas que nos favorezcan incluso en la playa, es muy importante. Tienen que ser cómodas pero sin olvidar la feminidad», explica.

En una de las fotografías aparece de espaldas en una de las playas de Emiratos Árabes, luciendo un bañador con la espalda al aire en color negro. Como complemento optó por un pañuelo de seda en color naranja para dar un toque de color al look playero. No cabe la menor duda que, Rodríguez está al tanto de las últimas tendencias, pues el accesorio con el que ha conjuntado el outfit marcó el ritmo del pasado verano y lo hará de este 2021. Por el momento, no han salido más fotografías a la luz por lo que habrá que esperar a ver este nuevo trabajo de la bailarina.

En 2016, los caminos de Georgina y Cristiano se cruzaron por primera vez. Ella trabajaba en una tienda de Gucci en Madrid y él entró a hacer unas compras. «Días después nos volvimos a ver en el evento de otra marca y fue entonces cuando pudimos hablar en un ambiente relajado, fuera de mi ambiente de trabajo. Fue amor a primera vista para ambos», confesó en una ocasión la modelo.

Además, Georgina también explicó en la revista ‘Grazia’ cómo se sintió en aquellos primeros momentos en los que conoció al futbolista. «Me llamó la atención la altura, el cuerpo y la belleza. Estaba temblando frente a él, pero se encendió una chispa. Soy muy tímida y me agité frente a una persona que, con una sola mirada, me tocó profundamente. Luego la forma en que Cristiano me trata, me cuida y me ama hizo el resto», dijo la influencer.