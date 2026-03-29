Fernando Alonso reaparece tras convertirse en padre: "Es un momento muy especial"

Sonriente y relajado. Fernando Alonso ha regresado a las pistas tras su reciente paternidad. El deportista asturiano ha retomado su actividad profesional después de que el pasado día 25 se confirmara que su pareja, la periodista Melissa Jiménez, había dado a luz a su primer hijo. Un niño que ha recibido el nombre de Fernando, siguiendo la estela de su padre. El bebé ha nacido en Mónaco, donde tanto Fernando como Melissa llevan un tiempo instalados.

Sin duda un broche de oro que ha llenado de felicidad a la pareja, que comenzó su relación en el año 2023 y, en especial, para el piloto, que siempre había querido convertirse en padre.

Fernando Alonso en Japón. (Foto: Gtres)

Ahora, después de la emoción de estos días, el asturiano ha tenido que retomar su trabajo y se ha trasladado hasta Japón para el Gran Premio de Fórmula 1. Apenas le ha dado tiempo de disfrutar de su recién estrenada paternidad y se ha tenido que subir al monoplaza de Aston Martin para esta etapa de la competición.

Aunque siempre ha sido muy discreto con su vida privada, en esta ocasión Alonso no ha podido contener la emoción y ha hecho unas breves declaraciones a los reporteros que comparten el día a día con su novia. «He aterrizado esta mañana y aquí estoy. He hecho las pruebas ahora y en unas horitas a dormir, que me he saltado la noche europea», ha explicado.

Fernando Alonso en Japón. (Foto: Gtres)

Alonso ha contado que el parto fue bien y que tanto Melissa Jiménez como el bebé se encuentran perfectamente. Es más, los dos están ya en casa. «Salió bien, afortunadamente, tanto la mamá como el bebé. Muy contento. Es un momento súper feliz, muy especial, y nada, ahora, ya al trabajo», ha dicho el asturiano, que está encantado con esta nueva aventura, aunque ahora tiene por delante unos meses de intenso trabajo que apenas le van a permitir disfrutar de su nueva familia.

Familia numerosa

Pese a que para Fernando Alonso es su primer hijo, no así para Melissa Jiménez. La periodista estuvo casada con el futbolista Marc Bartra, con quien tuvo tres hijos: Gala (10 años), Abril (7) y Max (6 años). Los tres hijos de Melissa Jiménez viven con ella en Mónaco, donde también reside Fernando Alonso y, según algunas fuentes, se han adaptado perfectamente a la vida allí.

Aunque Alonso ha roto su hermetismo habitual para hacer unas breves declaraciones sobre el nacimiento de su primer hijo, de momento ni él ni la periodista han compartido imágenes del pequeño y todo apunta a que van a apostar por un perfil bajo a este respecto. Melissa lleva algunos meses alejada de los circuitos debido a su estado y también de las redes sociales y, tal como ha trascendido, la periodista tiene la intención de aparcar su carrera durante un tiempo para centrarse en el bebé.